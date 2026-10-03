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Главная / Стиль жизни /

Фигуристка Петросян стала второй на международном турнире в Грузии

Анна Виноградова

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла второе место на международном турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 204,16 балла, следует из официальных результатов соревнований.

Победительницей стала представительница Эстонии Нина Петрыкина с результатом 205,94 балла. Еще одна россиянка Анна Фролова заняла третье место, набрав 203,21 балла. В короткой программе Петросян получила 68,42 балла, в произвольной – 135,74.

Ранее на Trialeti Trophy российские спортивные пары заняли второе, третье и четвертое места. Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми с 206,31 балла, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков – третьими с 196,63 балла, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев – четвертыми с 185,06 балла.

Trialeti Trophy стал для Петросян первым международным стартом после Олимпийских игр 2026 г. В феврале она заняла шестое место в женском одиночном катании на Играх в Италии. В июле Петросян получила нейтральный статус от Международного союза конькобежцев для участия в международных соревнованиях.

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