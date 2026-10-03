Фигуристка Петросян стала второй на международном турнире в Грузии

Trialeti Trophy стал для Петросян первым международным стартом после Олимпийских игр 2026 г. В феврале она заняла шестое место в женском одиночном катании на Играх в Италии. В июле Петросян получила нейтральный статус от Международного союза конькобежцев для участия в международных соревнованиях.