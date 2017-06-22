Работодатели озаботились здоровьем кандидатов в гендиректоры

Большинство компаний США до сих пор верят соискателям на слово, и это опасно

Некоторые компании стараются удостовериться, что лидер справится со всеми тяготами своей роли Евгений Раузмный / Ведомости

Редкая должность требует больших жертв, чем позиция генерального директора. Однако компании, нанимая нового руководителя, нечасто интересуются, достаточно ли он здоров для того, чтобы работать в условиях постоянного стресса.

Железнодорожной компании CSX недавно пришлось отвечать на вопросы, знала ли она о состоянии здоровья своего нового гендиректора Хантера Харрисона, пришедшего на эту должность в марте из Canadian Pacific Railway. 72-летний Харрисон пользуется портативным кислородным прибором и часто работает из дома. Его диагноз не раскрывается. Совет директоров CSX принимал во внимание возраст и опыт Харрисона при найме, заявил представитель компании. Сам Харрисон настаивает, что в состоянии возглавить реформы в компании.

Акционеры должны как следует взвесить риск, что состояние здоровья не позволит гендиректору выполнять свою работу, говорит старший партнер RHR International Пол Вайнум.

Этому риску подверглась авиакомпания United Continental в 2015 г., когда Оскар Муньос перенес инфаркт спустя всего шесть недель после назначения на должность гендиректора. Длительное пребывание Муньоса в больнице оставило компанию без лидера в момент операционных проблем и конфликта с профсоюзами.