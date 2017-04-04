Карьера
Статья опубликована в № 4294 от 04.04.2017 под заголовком: Директора повзрослели

Все больше российских компаний предпочитают гендиректоров постарше

Spencer Stuart проанализировала назначения в 100 крупнейших компаниях
Российский бизнес повзрослел, а с ним и менеджмент
Российский бизнес повзрослел, а с ним и менеджмент
Максим Стулов / Ведомости

В 2016 г. гендиректора сменились в 11 компаниях первой сотни рейтинга «Эксперт-400», посчитали исследователи. Перестановки произошли в «Мегафоне», «Вымпелкоме», «Башнефти», Промсвязьбанке, «АвтоВАЗе», «Уралсиб банке», группе «Мать и дитя», банке «Санкт-Петербург», НКХП (группа «Сумма»), «СТС медиа» и «Т плюсе». Средний возраст покинувших пост руководителей – 47 лет, а средний возраст преемников – 53 года. И эта картина отличается от тенденции омоложения гендиректоров 2015 г.: тогда новые руководители пришли в 12 из 100 крупнейших предприятий и они были в среднем на 6 лет моложе предшественников – 48 лет против 54, говорится в исследовании.

«В последнее время у нас действительно выросла доля претендентов более старшего возраста на руководящие позиции», – подтверждает директор департамента по работе с ключевыми клиентами кадрового агентства «Юнити» Рустам Барноходжаев. По его мнению, новый тренд связан с тем, что во время нынешнего экономического спада норма прибыли в торговле снизилась и сравнялась с нормой прибыли в производстве, а в производство стало вкладывать выгоднее, чем раньше. Для развития промышленности потребовались более зрелые и опытные кадры, чем раньше, когда бурно развивались торговля и финансовая сфера. Промышленные предприятия готовы брать даже 60-летних, лишь бы у них были опыт и экспертиза, говорит он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике