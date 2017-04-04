Все больше российских компаний предпочитают гендиректоров постарше

В 2016 г. гендиректора сменились в 11 компаниях первой сотни рейтинга «Эксперт-400», посчитали исследователи. Перестановки произошли в «Мегафоне», «Вымпелкоме», «Башнефти», Промсвязьбанке, «АвтоВАЗе», «Уралсиб банке», группе «Мать и дитя», банке «Санкт-Петербург», НКХП (группа «Сумма»), «СТС медиа» и «Т плюсе». Средний возраст покинувших пост руководителей – 47 лет, а средний возраст преемников – 53 года. И эта картина отличается от тенденции омоложения гендиректоров 2015 г.: тогда новые руководители пришли в 12 из 100 крупнейших предприятий и они были в среднем на 6 лет моложе предшественников – 48 лет против 54, говорится в исследовании.

«В последнее время у нас действительно выросла доля претендентов более старшего возраста на руководящие позиции», – подтверждает директор департамента по работе с ключевыми клиентами кадрового агентства «Юнити» Рустам Барноходжаев. По его мнению, новый тренд связан с тем, что во время нынешнего экономического спада норма прибыли в торговле снизилась и сравнялась с нормой прибыли в производстве, а в производство стало вкладывать выгоднее, чем раньше. Для развития промышленности потребовались более зрелые и опытные кадры, чем раньше, когда бурно развивались торговля и финансовая сфера. Промышленные предприятия готовы брать даже 60-летних, лишь бы у них были опыт и экспертиза, говорит он.