Переезд в провинцию – шанс для московских бизнесменов

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Алексей Таранин

Тридцатилетний Василий Дубейковский, основатель агентства «Ситибрендинг», недавно переехал из Москвы в Урюпинск в Волгоградской области. Он занимается брендингом малых городов, и переезд помог ему лучше узнать, чем живут малые города. Обосновавшись в провинции, он понял, как надо продавать услуги по продвижению городов мэрам. Заезжему москвичу доверяют меньше, а «Васю из Урюпинска» признают за своего, замечает Дубейковский. Раньше он работал бренд-менеджером в московском представительстве Campbell’s. Его хобби были воскресные путешествия по России. Он заметил, что малые города нуждаются в собственных брендах, хотя бюджеты муниципалитетов малы. Сейчас в команде Дубейковского восемь человек. Она уже разработала проекты для девяти городов, среди них Добрянка, Костомукша, Ангарск, Свияжск, Болгар. Гонорар за проект – 1–2 млн руб. Но накладные расходы из-за переездов большие и съедают почти всю выручку. Одновременно Дубейковский проводит тренинги по геобрендингу для местных чиновников и менеджеров компаний, зарабатывая 30 000–50 000 руб. за день занятий. Он, например, читал лекции чиновникам Калужской области. Дубейковский твердо уверен – начинать первый бизнес в провинции выгоднее.

Переезд предпринимателей из Москвы в регионы – тренд последних лет, говорит проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов. Первое успешное поколение, столкнувшись с тем, что регулирование экономики становится все жестче и глупее, предпочитает уезжать, замечает он. Все чаще они выбирают российские регионы. Договориться с властями там проще, взятки меньше, а значит, стартовать с новым делом можно быстрее, уверен Мясоедов.

Носители технологий

В Москве предприниматель, чтобы выжить, должен быть сильным профессионалом, а в регионах требования ниже, полагает Дмитрий Сельков, владелец хостелов в Москве, Воронеже и других городах. В Москве в 10–15 раз больше мест в хостелах, чем в областных центрах, и нужно приложить больше усилий и умений, чтобы привлечь клиента.