Как открыть 500 производств в белгородских селах за три года
- Ирина Федотова
- / Для Ведомостей
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Правительство Белгородской области в июле объявило о запуске программы по развитию сельских территорий «500/10 000». Согласно программе к концу 2020 г. в белгородских селах появится не меньше 500 малых промышленных предприятий с 10 000 новых рабочих мест. На вопрос, какими конкретными мерами власти собираются добиться этой цели, администрация области отвечать отказалась.
По данным портала HeadHunter, ситуация с трудоустройством в области хуже, чем в соседних Курской и Воронежской областях, – число резюме превышает число вакансий в 5,3 раза (у соседей – в 3,5 раза в среднем).
Власти сообщают о начале 84 проектов промышленного строительства в деревнях. «Ведомости» опросили предпринимателей и изучили доводы за и против открытия производства в белгородских селах.
Цех за полцены
Компания «Владмива» предпринимателя Владимира Чуева производит в Белгороде стоматологические материалы – рассасывающиеся мембраны и костную крошку. По словам Чуева, в городе не хватает места для производственных цехов, а он хочет производить яблочный сок и пектин из яблочного жмыха в своей родной деревне Чуево. Подходящая площадка в Чуеве есть – на территории бывшей колхозной фермы с возможностью подключения к водоснабжению и электричеству.
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