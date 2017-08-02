Как открыть 500 производств в белгородских селах за три года

Вопрос в том, захотят и смогут ли селяне работать на производстве

Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Бизнес на деревне

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А. Таранин

Правительство Белгородской области в июле объявило о запуске программы по развитию сельских территорий «500/10 000». Согласно программе к концу 2020 г. в белгородских селах появится не меньше 500 малых промышленных предприятий с 10 000 новых рабочих мест. На вопрос, какими конкретными мерами власти собираются добиться этой цели, администрация области отвечать отказалась.

По данным портала HeadHunter, ситуация с трудоустройством в области хуже, чем в соседних Курской и Воронежской областях, – число резюме превышает число вакансий в 5,3 раза (у соседей – в 3,5 раза в среднем).

Власти сообщают о начале 84 проектов промышленного строительства в деревнях. «Ведомости» опросили предпринимателей и изучили доводы за и против открытия производства в белгородских селах.

Цех за полцены

Компания «Владмива» предпринимателя Владимира Чуева производит в Белгороде стоматологические материалы – рассасывающиеся мембраны и костную крошку. По словам Чуева, в городе не хватает места для производственных цехов, а он хочет производить яблочный сок и пектин из яблочного жмыха в своей родной деревне Чуево. Подходящая площадка в Чуеве есть – на территории бывшей колхозной фермы с возможностью подключения к водоснабжению и электричеству.