Как наемному топ-менеджеру преуспеть в семейной компании

Руководителю со стороны это будет не просто. Эксперты советуют действовать осторожно и заранее собирать информацию

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А. Таранин

Наемным топ-менеджерам нелегко дается руководство семейной компанией. Члены семьи могут сопротивляться попыткам управленца сменить стратегию, оторвавшись таким образом от традиций, призывам уволить неэффективного родственника или передать профессионалам выполнение некоторых функций, предупреждают эксперты. Однако такое назначение может оказаться успешным, если сотрудник работал в компании много лет и прочно ассоциирует себя с семьей основателей или если у менеджера со стороны есть четкое понимание роли в бизнесе каждого члена семьи.

Первый обречен

Ветеран менеджмента Джон Прист признает, что сначала волновался, когда ему предложили должность президента семейной компании Crossland Construction. Эта фирма была основана в 1977 г., и с тех пор ни один человек не из семьи не занимал в ней высших руководящих постов. Коллеги говорили, что если семейная компания впервые нанимает менеджера со стороны, то он редко добивается успеха, вспоминает Прист.

Перед своим назначением в конце 2015 г. Прист много раз общался с двумя лидерами Crossland Construction – сыновьями основателя строительной фирмы. Братья объяснили ему, как они видят его роль и суть его должности президента. Это подготовило Приста к работе с другими членами семьи, в том числе с человеком, который сам хотел стать президентом компании.