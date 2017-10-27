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Елена Горелова
Предпринимательство
Статья опубликована в № 4438 от 27.10.2017 под заголовком: Мягкий доход от копирования

Как программист из Владимира стал мебельным магнатом

Начав с продаж диванов у метро, он потеснил отсталую мебельную розницу

Антону Макарову, программисту из Владимира, надоело каждые выходные мотаться к метро «Люблино» и стоять там с фотографиями диванов российских фабрик – вдруг кто из прохожих закажет. И тогда он создал интернет-магазин шкафов-купе, а когда понял, что они хорошо продаются, открыл и маленький цех корпусной мебели, вложив 1 млн руб. сбережений.

Шкафы потребовались скорее для разгона, Макаров признается, что ему больше нравились диваны – уютные и мягкие. В 2015 г. он создал интернет-магазин Divan.ru, который только мягкой мебели продает на 40 млн руб. в месяц (он торгует и другой мебелью собственного производства, товарами для дома).

Старая мебельная розница привыкла, что покупатель приходит сам, и постепенно сдает позиции – молодые компании выбирают более агрессивный маркетинг, создают удобные интернет-магазины, замечает Сергей Александров, руководитель Клуба профессионалов мебельного бизнеса. Divan.ru только на продвижение в сети тратит 5 млн руб. в месяц.

Макаров ездит по европейским мебельным выставкам, копирует итальянские, польские и турецкие диваны и производит их под Владимиром. Продажи именно недорогой мебели росли в последние два года, говорит Александров. Мягкой мебелью в том же ценовом сегменте торгуют супермаркеты IKEA, Hoff, сети «Цвет диванов», «Моон». Макаров тоже начал развивать и традиционную розницу – открыл четыре мебельных салона.

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