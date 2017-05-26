Зачем стартапы из онлайн-ритейла идут в традиционные магазины

Casper начинает продавать свою продукцию в 1200 универмагах Target по всей Америке Casper

Компания – производитель матрасов и постельных принадлежностей Casper Sleep когда-то ошеломила конкурентов своим комплектом для сборки кровати, который она продавала с бесплатной доставкой через интернет. Три года Casper рекламировала свои товары в социальных сетях, и ее продажи росли. Но теперь компания решила, что больше не может игнорировать традиционные магазины. С июня Casper начинает продавать свою продукцию – пока не кровати, а только подушки, простыни и аксессуары – в 1200 универмагах Target по всей Америке.

«С интернета нужно начинать», – говорит генеральный директор и сооснователь Casper Филип Крим. Теперь же, когда о бренде узнали много людей, за счет офлайн-продаж можно по-настоящему масштабировать бизнес, уверен он.

Кроме Casper размещать свою продукцию на полках супермаркетов стали и другие стартапы, ранее продававшие ее только через интернет. Это выглядит парадоксальным для компаний-производителей, которые держат низкие цены благодаря отсутствию в интернете посредников между ними и потребителем. Однако рано или поздно многие сталкиваются с тем, что поддерживать и расширять клиентскую базу исключительно онлайн сложно и дорого. Сотрудничество с ритейлерами позволяет снизить расходы на рекламу и маркетинг, а также на дорогостоящие возвраты товара.

Компания Harry’s четыре года назад начала продавать дешевые бритвы через интернет, а прошлым летом объявила, что будет продавать свои лезвия и станки через розничные магазины Target. По подсчетам Nielsen, доля Harry’s в продажах бритвенных станков в сети Target в течение нескольких недель достигла 50%.