Стартапы увлеклись экологией

Инновационный велосипедный трек SolaRoad в Нидерландах EVERT ELZINGA / ANP / AFP

«Ранее инвестиции в экологичные технологии считались благотворительностью, а сейчас многие компании убедились, что они приумножают прибыль, – говорит Игорь Макаров, академический руководитель программы «Мировая экономика» НИУ ВШЭ. – Они позволяют производителям сократить издержки на электроэнергию, воду и топливо либо привлечь новую аудиторию – экологически ориентированных потребителей». Поэтому все больше стартапов предлагают «зеленые технологии», говорит эксперт.

Больше всего на «зеленом» рынке проектов умных городов. Речь идет об энергосберегающем домостроении, переработке отходов, посадке дождевых садов и других продуктах и услугах для создания самодостаточной городской среды. Но большая часть стартапов фактически копирует идеи друг у друга, а потому не интересны потребителям и инвесторам. Однако попадаются и по-настоящему новаторские идеи: солнечная велодорожка, кофейное топливо и мусорные контейнеры со встроенными солнечными батареями. В эти стартапы инвесторы вложили уже миллионы долларов, рассчитывая, что выручка и прибыль новых компаний с лихвой перекроют все затраты. «Ведомости» изучили несколько новаторских экологических проектов.

«Солнечная дорога»

Нидерландская компания SolaRoad в 2014 г. создала первую в мире велосипедную дорожку со встроенными солнечными батареями. Инновационный велосипедный трек длиной почти 100 м находится в городе Кроммени, неподалеку от Амстердама. Назначение дорожки (помимо прямого применения) – вырабатывать электроэнергию для уличного освещения, подзарядки автомобилей и энергоснабжения домов. Солнечный свет, падающий на поверхность, конвертируется в электроэнергию с помощью двусторонних панелей и специального стекла. Как показал первый год эксплуатации, SolaRoad способна обеспечить электроэнергией три среднестатистических нидерландских домохозяйства, сообщает издание CleanTechnica. «Солнечная дорога» стала одним из наиболее дорогих голландских экологических стартапов за последние годы. Всего за пять лет в проектирование и строительство было вложено 3,5 млн евро: 1,5 млн евро выделила провинция Северная Голландия, являющаяся с 2013 г. владельцем SolaRoad, а оставшуюся часть – несколько организаций и правительство страны, сообщает нидерландское издание De Orkan. «Сейчас это наиболее значительное финансовое вложение правительства», – отмечает Пол Рутт, менеджер по инновационным проектам провинции Северная Голландия.

Дорога в Кроммени – лишь пилотная версия «солнечной велодорожки». Компания рассчитывает в ближайшем будущем предоставлять услуги по всему миру. Сейчас 1 кв. м дороги стоит около $1200, а выработка электроэнергии на 1 кв. м составляет 70 кВт в год. Окупить SolaRoad будет очень трудно, так как 1 кВт энергии «солнечной дороги» примерно в 17 раз дороже 1 кВт «обычного» электричества. Более того, сообщает журнал The Conversation, дороги не ориентированы на получение солнечной энергии; они часто находятся в тени – гораздо удобнее располагать солнечные батареи на крышах, и возврат инвестиций возможен не ранее чем через 20 лет. Прогнозы разработчиков SolaRoad более позитивны: период окупаемости стартапа не затянется больше чем на 15 лет.

Кофейное топливо

В конце 2017 г. британские СМИ заполнились новостями о стартапе Bio-Bean. Часть знаменитых красных автобусов в Лондоне были переведены на продукцию Bio-Bean: необычный вид возобновляемого биотоплива – кофе.

Обычное топливо смешивается с кофейным маслом, получаемым из использованных кофейных зерен. Биодизель вместе с Bio-Bean произвела нефтегазовая компания Shell, в нем содержится около 20% биокомпонентов, частично произведенных из кофейного масла. Как уверяет компания, наличие кофе в топливе вовсе не означает, что автобусные выхлопы будут напоминать запахом кофейню Starbucks. Важно, что подобное топливо действительно может стать альтернативой обычному, ничуть не уступая ему в эффективности и при этом более полезным для окружающей среды.

По данным британской кофейной ассоциации, лондонцы в среднем в день выпивают по 2–3 чашки кофе, производя ежегодно 200 000 т кофейных отходов. Такое количество мусора становится ощутимой проблемой как для кафе и ресторанов, так и для компаний, занимающихся переработкой или уничтожением отходов. Артур Кей, основатель компании Bio-Bean, нашел выход – превратить бесполезные отходы в полезное топливо. Bio-Bean уже заключила контракты с несколькими крупными сетями кофеен, получая от них использованные кофейные зерна. Компания старается создать как можно больше полезных продуктов из мусорных кофейных отходов.

Кофейный стартап получил инвестиции в 10 млн фунтов стерлингов ($13,3 млн), сообщил директор Bio-Bean по маркетингу Том Бадж. Это государственные и частные деньги, а также гранты, которые выиграл стартап. Артур Кей был одним из победителей студенческих предпринимательских конкурсов Low Carbon Prize и Founder.co, получив $133 000 и $100 000 соответственно. Он также выиграл 250 000 фунтов ($333 000) на конкурсе Virgin Voom, организуемом компаниями Ричарда Брэнсона, а в 2015 г. получил Европейский экологический приз в 400 000 фунтов ($532,000), что и позволило ему создать работающий бизнес.

Как сообщает The Telegraph, компания надеется на 50 000 фунтов ($67 700) предварительных заказов и выручку в 7,5 млн фунтов ($10,2 млн), но это самый скромный прогноз.

Умные мусорные баки

Мусорные контейнеры со встроенными солнечными батареями уже хорошо известны на рынке экологических продуктов. Одним из крупнейших производителей умных мусорных баков считается американская BigBelly из штата Массачусетс.

Мусорный контейнер BigBelly имеет встроенный датчик, работающий от солнечной батареи: как только контейнер заполняется, он подает беспроводной сигнал работникам, которые занимаются вывозом отходов. Обычные контейнеры сборщики опустошают в пять раз чаще, чем умные баки, таким образом, они тратят гораздо больше энергии и топлива на перевозку, уничтожение или переработку мусора, а также загрязняют окружающую среду. А BigBelly не только способствует улучшению экологии, но и сокращает расходы городских властей.

Филадельфия стала первым штатом, установившим на улицах умные мусорные баки BigBelly. «Раньше мы по 17 раз в неделю вывозили мусор из центра города, а теперь достаточно трех раз», – сказал заместитель комиссара департамента улиц Филадельфии Дональд Карлтон. В 2009 г. Филадельфия заключила с компанией договор аренды с правом выкупа на $2,2 млн и уже заменила 700 обычных мусорных контейнеров на 500 высокотехнологичных BigBelly, сократив расходы по сбору мусора на 75%. Городские власти планируют экономить примерно по $900 000 в год, сообщает ABC news.

В 2010 г. BigBelly удвоила продажи и увеличила число сотрудников на 30%. На сегодняшний день умные мусорные контейнеры стоимостью до $4000 за штуку установлены более чем в 1500 городах по всему миру: например, в Нью-Йорке таких баков 100, в Чикаго – 90, в Вене – 60, а в Ванкувере – 30. Компания BigBelly уже стала прибыльной, а ее выручка продолжит расти в последующие годы, предполагает Андрей Масликов, член совета директоров ООО «Первый экологический сервис», занимающегося перевозкой опасных отходов.

Вывоз мусора в России

В России проблема вывоза отходов весьма серьезна, трудности создают как водители мусоровозов, так и управляющие компании. Недобросовестные водители не вывозят все контейнеры, мусороперевозчики-конкуренты и сами УК воруют контейнеры друг у друга. Уследить за этим практически невозможно, так как механизмы контроля за весом и сохранностью контейнеров ненадежны. Павел Нешатаев, инженер-механик из Новосибирска, и Дмитрий Кузнецов, специалист по мусороперевозочной технике и логистике, нашли выход из положения – использовать метки RFID для отслеживания контейнеров. Они создали стартап «Техносервис» для выпуска умных систем контроля мусорных контейнеров. Выручка компании в 2017 г. составила 10 млн руб.

Благодаря внедрению сенсоров и датчиков, использованию дронов и других современных технологий муниципалитеты смогут экономить значительные суммы на обслуживании инфраструктуры, отмечает Николай Ланцев, старший менеджер PwC в России.

Стартапы, предлагающие продукты и услуги для комфортной жизни и работы в умных городах, всё более востребованы в мире и России, считает Григорий Павлоцкий, партнер компании «Делойт» в СНГ.