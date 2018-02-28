Качество кандидатов на вакансии в России выросло – Kelly Services

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Варвара Гранкова

Рекрутеры из Kelly Services оценили более 900 соискателей в 12 регионах России по 5-балльной шкале. Оказалось, что средняя оценка российских работников выросла по сравнению с прошлыми годами и составила в 2017 г. 3,8 балла против 3,68 в 2015 г. и 3,24 в 2012 г. В кризис количество соискателей на рынке выросло и конкуренция между ними обострилась, это предопределило рост качества кандидатов, говорит Рустам Барноходжаев, директор по работе с ключевыми клиентами компании «Юнити». К тому же многие специалисты держались за работу, брали на себя дополнительные обязанности и набирались профессионализма.

Как оценивали

После собеседования с кандидатом рекрутеры заполняли анкеты из 14 пунктов с вопросами о занимаемой должности, знании английского языка, опыте работы, продолжительности работы на последнем месте, наличии опыта руководства, соответствии зарплатных ожиданий реальности и проч. Рекрутер выставлял три оценки: соответствие дресс-коду, востребованность на рынке и общую оценку кандидата. Кандидат мог получить пятерку, даже если у него не было опыта работы, но он был очень заинтересован в работе, общителен, обладал необходимыми навыками и располагал к себе собеседника.

По словам представителя Kelly Services, двойки за общее впечатление получали кандидаты ниже среднего уровня, которые говорили косноязычно или, наоборот, болтали без умолку либо же были пассивны и плохо шли на контакт. Двойки получали также агрессивные кандидаты, ругавшие прошлого работодателя. Троечники – кандидаты, которые не знали, чего хотят, или переоценивали себя. А пятерку рекрутеры ставили соискателям с хорошим опытом, целеустремленным, общительным и в меру амбициозным.

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