Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4576 от 29.05.2018 под заголовком: Безопасность прибыли не помеха

Травмы на рабочем месте – следствие ошибок в управлении

Почти все травмы можно предотвратить – если топ-менеджеры предпримут несколько шагов
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Многие руководители безоговорочно верят, что существует компромисс между прибылью и затратами на обеспечение безопасности рабочего места. Это не так.

Вот пример: в годы службы помощником министра труда (с 2009 г. по начало 2017 г.) в Федеральном агентстве по охране труда и здоровья США я получил несколько отчетов о сбоях в системе безопасности на предприятиях DuPont. Компания под давлением акционеров-активистов, желающих повысить доходы, сокращала расходы и допускала ухудшение программы безопасности. Необходимые ремонтные работы и модернизация откладывались, сроки обучения работников отодвигались, оценке рисков внимание не уделялось. В конечном счете на производстве инсектицидов в Ла-Порте (штат Техас) из-за ошибки в обеспечении безопасности базовых процессов произошел выброс высокотоксичного метилмеркаптана. Погибли четыре человека.

Компания получила штраф в несколько сотен тысяч долларов. Я выпустил заявление, где указал, что «эти четыре смерти на рабочем месте, которые можно было предотвратить, и выявленные серьезные угрозы на предприятии свидетельствуют о несостоятельности программы безопасности». Генеральный директор DuPont Эллен Куллман при личной встрече пообещала полностью пересмотреть программу безопасности. Но меньше чем через две недели она покинула свой пост. А ее преемник Эд Брин заявил: «Мы продолжим стимулировать продуктивность и планируем тщательно проанализировать структуру расходов, чтобы акционеры получили желаемую прибыль». Однако в BP и других промышленных гигантах «ускорение снижения расходов» уже вызвало разрушительные последствия. Такие заявления свидетельствуют о неспособности руководителя понять взаимосвязь между безопасностью и операционной эффективностью. Из-за этого в организации создаются условия для некорректного отношения к безопасности.

На самом деле практически все травмы на рабочем месте можно предотвратить, а контроль за безопасностью и производственная эффективность тесно связаны. Травмы и несчастные случаи свидетельствуют об ошибках в управлении. Вот несколько шагов, которые стоит предпринять топ-менеджерам и совету директоров.

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