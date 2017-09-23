Авария на руднике «Мир» скажется на доходах топ-менеджеров «Алросы»

Затопление рудника «Алросы» «Мир», на долю которого приходилось 10% добычи компании, произошло 4 августа Пресс-служба «Алросы»

В субботу, 23 сентября, в Мирном (Якутия) прошло заседание наблюдательного совета алмазодобывающей компании «Алроса». Повестка собрания – «предварительный анализ причин аварии на руднике “Мир” и мероприятий по ликвидации ее последствий», говорится в сообщении компании.

Окончательных выводов комиссия Ростехнадзора, расследующая причины аварии, пока не сделала. Изначально расследование должно было длиться месяц, затем в ведомстве сообщили о его продлении до середины сентября. Сегодня стало известно, что для расследования потребуется еще несколько недель. Наблюдательный совет поддержал решение президента «Алросы» Сергея Иванова о привлечении независимого консультанта к расследованию, сообщает компания. В числе возможных кандидатов на проведение аудита рассматриваются SRK Consulting и DMT Group.

Иванов сообщил, что все высшее руководство «Алросы» потеряет более 30% своих доходов за III квартал этого года в связи с аварией на руднике. «Будет изменена система мотивации, включая высшее руководство компании. За III квартал все высшее руководство потеряет более 30% своих доходов в связи с аварией. И в дальнейшем система мотивации будет привязана в том числе к случаям производственного травматизма или любых видов инцидентам», – сказал президент компании.

Затопление рудника «Алросы» «Мир», на долю которого приходилось 10% добычи компании, произошло 4 августа. Вода неожиданно хлынула в выработки. В тот момент под землей находился 151 рабочий. Сразу сумели эвакуироваться 142 человека, один попал под потоп, пробыл под землей 30 часов и сумел выбраться сам в безопасное место. Восемь человек пропали без вести. Их поиски шли три недели, но 26 августа поисково-спасательная операция на руднике «Мир» была прекращена.

Для расследования причин аварии была создана специальная комиссия Ростехнадзора. Прокуратура Якутии начала проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).

На руднике «Алросы» произошел прорыв воды

Добыча алмазов на аварийном руднике «Мир» «Алросы» в Якутии не будет вестись в 2018 г., компания остановила его минимум до 2019 г. Председатель набсовета «Алросы» и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что авария повлияет на добычу компании. «Конечно, общий объем добычи алмазов после этой аварии изменится. Но в планах компании есть разработка новых месторождений, а также намечено развитие добычи не только внутри России, но и за пределами страны. В целом компания будет принимать меры по нивелированию этой ситуации, чтобы результаты компании были не хуже, чем в прошлые годы», – сказал Силуанов.

Сергей Иванов на Восточном экономическом форуме в начале сентября говорил, что остановка рудника не скажется на финансовом положении компании. Продажи 2017 г. можно будет сохранить на запланированном уровне – 39 млн каратов – за счет увеличения добычи на других рудниках и реализации стоков (они оцениваются в 14,4 млн каратов). Производственные планы на год «Алроса» также не меняет: 39,2 млн каратов, из них на «Мире» – 3,3 млн (добыто 2,7 млн).

Консервация рудника «Мир» не отразится на цене алмазов в мире. «Алроса» – крупнейший в мире производитель алмазов с долей рынка 28%. Но индекс цен на алмазы слабо отреагировал на произошедшую аварию и угрозы выхода рудника из строя. «Индекс цен на алмазы отреагировал небольшим ростом на события на руднике “Мир”, – говорит аналитик Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Максим Худалов. – Очевидно, рынок понимает, что компания в состоянии заместить потерянную добычу из запасов, увеличив загрузку других предприятий».

Бриллиантовый индекс (цена бриллианта весом 1 карат и чистотой 10) за август стал лишь на 1,4% выше показателей начала июля, добавляет Худалов, в сентябре он еще немного рос на заявлении «Алросы» о длительном этапе восстановления. А потом индекс снова снизился до показателей начала июля, на фоне опасений укрепления доллара США.