Как создать культуру безопасности на предприятии

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Картина типичного российского производства такова: труд рабочих не очень высоко оплачивается (средняя зарплата в зависимости от отрасли составляет от 15 000 до 35 000 руб.), оборудование изношено (по данным Росстата, износ приближается к 50%), регулярные несчастные случаи на производстве (по официальным данным, в России их происходит около 50 000 в год, не считая нерегистрируемых случаев). Руководители заводов не предпринимают активных попыток внедрить культуру безопасности, потому что не верят в успех этого начинания.

Между тем многие банки и инвесторы оценивают компании с точки зрения соблюдениями ими норм охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды (Health Safety Environment, HSE). Например, при анализе инвестиционной привлекательности предприятия в Европейском союзе оценка по HSE стоит на седьмом месте из пятнадцати. Инвесторы предпочитают вкладывать средства в производство с низкими показателями травматизма, так как это снижает репутационные риски будущего и возможные судебные издержки. Многие также знакомы с так называемой пирамидой травматизма, которая показывает, что на 1000–3000 микротравм приходится один случай со смертельным исходом. И чтобы снизить риск крупных аварий, нужно системно заниматься профилактикой мелких нарушений. Наконец, руководители опасаются штрафов и уголовного преследования.

Стандартов много – новые ГОСТы, стандарты OHSAS (система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья), а также внутренних инструкций. Но зачастую они лишь бюрократизируют процессы, вызывают сопротивление, а в результате соблюдение этих стандартов сводится к заполнению бумажек. И все снова упирается в людей. Если что-то случилось – происшествие попытаются скрыть. Если скрыть не удается и дело становится резонансным – попробуют найти и наказать виновных, но редко кто докапывается до причин.