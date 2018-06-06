Следует ли запретить социальные сети на работе

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Варвара Гранкова

По данным исследовательского центра Pew, 7 из 10 американцев пользуются социальными сетями, такими как Facebook, Twitter и Instagram, для общения, обмена информацией или развлечения. Это часть повседневной жизни: около 75% пользователей Facebook и 60% пользователей Instagram посещают эти сети не реже одного раза в день, по данным Pew.

Социальные сети проникли на рабочие места, поставив компании, заботящиеся об информационной безопасности, перед трудным выбором: разрешить ли сотрудникам использовать их персональные учетные записи в соцсетях на работе в профессиональных или даже личных целях? Или риски перевешивают выгоды и лучше запретить?

Противники запрета говорят, что соцсети – хороший инструмент для общения с клиентами и поставщиками и что сегодня любая компания, если хочет расти, должна пойти на определенный риск и разрешить соцсети в офисе. Александра Самуэль, автор книги Work Smarter with Social Media, указывает на три вида сообщений сотрудников из личных аккаунтов Twitter, Instagram, LinkedIn или Facebook, которые имеют интерес для работодателей.

Первый – посты сотрудников, непосредственно связанные с бизнесом. Они бывают очень полезны, считает Самуэль. В некоторых компаниях отделы маркетинга и службы персонала даже просят сотрудников делиться корпоративными новостями на персональных страницах, чтобы укрепить HR-бренд компании и внушить сотрудникам чувство сопричастности. В других компаниях менеджеры по продажам и аналитики пользуются LinkedIn и Twitter, чтобы находить потенциальных клиентов.