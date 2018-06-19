Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4590 от 19.06.2018 под заголовком: Выпускники бизнес-школ невзлюбили банки

Почему выпускники бизнес-школ редко идут работать в банки

И что им там не нравится
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Исследование, проведенное WSJ, выявило интересную тенденцию: с 2012 по 2017 г. в банки все меньше и меньше приходили выпускники 10 лучших американских бизнес-школ по версии рейтинга U.S. News & World Report. За пять лет доля устроившихся в банки выпускников этих школ сократилась с 36 до 26%. При этом большинство обладателей дипломов MBA стремилось попасть в консалтинговые компании: в 2017 г. туда устроились на работу 29% выпускников против 27% в 2012 г. Резко, с 13 до 20%, выросла за эти годы и доля управленцев с дипломом MBA, которые пошли в технологический сектор.

«Банки столкнулись с серьезной имиджевой проблемой: их все чаще воспринимают как безжалостные машины по производству денег», – считает основатель рекрутинговой фирмы из Лос-Анджелеса Ex-Consultants Agency Атта Тарки. И банки, похоже, это понимают. Некоторые из них начали работать над имиджем. Они проводят собеседования в кампусах и приглашают студентов посетить 4–5 банков Уолл-стрит за один день. «У выпускников много вариантов трудоустройства. Поэтому конкуренция между банками очень острая», – замечает руководитель направления привлечения новых сотрудников Credit Suisse Group Делла Сабессар. Credit Suisse проводит для студентов мероприятия Facebook Live, где банкиры, чтобы привлечь выпускников, рассказывают о процессе трудоустройства и о заключенных сделках.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике