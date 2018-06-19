Почему выпускники бизнес-школ редко идут работать в банки

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Варвара Гранкова

Исследование, проведенное WSJ, выявило интересную тенденцию: с 2012 по 2017 г. в банки все меньше и меньше приходили выпускники 10 лучших американских бизнес-школ по версии рейтинга U.S. News & World Report. За пять лет доля устроившихся в банки выпускников этих школ сократилась с 36 до 26%. При этом большинство обладателей дипломов MBA стремилось попасть в консалтинговые компании: в 2017 г. туда устроились на работу 29% выпускников против 27% в 2012 г. Резко, с 13 до 20%, выросла за эти годы и доля управленцев с дипломом MBA, которые пошли в технологический сектор.

«Банки столкнулись с серьезной имиджевой проблемой: их все чаще воспринимают как безжалостные машины по производству денег», – считает основатель рекрутинговой фирмы из Лос-Анджелеса Ex-Consultants Agency Атта Тарки. И банки, похоже, это понимают. Некоторые из них начали работать над имиджем. Они проводят собеседования в кампусах и приглашают студентов посетить 4–5 банков Уолл-стрит за один день. «У выпускников много вариантов трудоустройства. Поэтому конкуренция между банками очень острая», – замечает руководитель направления привлечения новых сотрудников Credit Suisse Group Делла Сабессар. Credit Suisse проводит для студентов мероприятия Facebook Live, где банкиры, чтобы привлечь выпускников, рассказывают о процессе трудоустройства и о заключенных сделках.