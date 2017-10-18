Amazon стал оптовым работодателем бизнес-школ

За последний год компания наняла около 1000 выпускников MBA. Массовый наем создает ажиотаж в кампусах и возмущает работодателей-конкурентов

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А. Таранин

Корпорация Amazon.com, совершившая переворот в розничной торговле – от книг до бакалеи, – снова ломает стереотипы, на сей раз в найме выпускников элитных бизнес-школ США.

Amazon стал основным работодателем выпускников бизнес-школ университетов Carnegie Mellon, Duke и Университета Калифорнии в Беркли и крупнейшим организатором стажировок для студентов MBA первого года обучения из Университета Мичигана, MIT, Dartmouth College и Duke. Amazon принял на работу больше стажеров из Booth School of Business Университета Чикаго, чем консультанты Bain или McKinsey, до недавнего времени крупнейших работодателей для студентов школы, отметил декан Booth Мадхав Раджан.

За последний год Amazon нанял около 1000 выпускников MBA, рассказывает Мириам Пак, директор программ взаимодействия с университетами, – не так много для компании, которая планирует нанять 50 000 сотрудников, преимущественно программистов. Массовый наем в Amazon стажерами студентов бизнес-школ и даже тех, кто только собирается учиться, создает ажиотаж в кампусах и возмущает работодателей-конкурентов.

Декан Ross School of Business Университета Мичигана Скотт Дерю призывает Amazon и других нетерпеливых работодателей воздержаться от рекрутинговой активности хотя бы до конца первой недели обучения: «Им говоришь, что доступ в учебный корпус закрыт, так они приходят в близлежащие рестораны и кафе». С начала года Amazon нанял около 40 выпускников Ross.

Работать на Джеффа Безоса каждый год идут 25–30 выпускников Tepper School of Business в Университете Carnegie Mellon – 10–15% выпуска MBA. Рекрутеры Amazon занимают все девять переговорных комнат в карьерном центре Tepper School, сотрудникам приходится даже уступать им собственные офисы для собеседований, рассказывает администратор школы Стив Ракас.