«Эффект Amazon» создал спрос на стартапы, контролирующие грузы

Ритейлеры и логистические компании хотят следить за грузами в реальном времени

Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Грузы под наблюдением

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Все больше ритейлеров, поставщиков и логистических компаний хотят отслеживать в реальном времени доставку грузов Е. Егоров / Ведомости

Все больше ритейлеров, поставщиков и логистических компаний хотят отслеживать в реальном времени доставку грузов – от грузовиков со свиными отбивными до морских контейнеров с тренажерами.

Они подписывают контракты с IT-стартапами – разработчиками софта, который по данным о местонахождении, информации о погоде и дорожной ситуации отслеживает путь груза и предупреждают клиентов о возможных задержках.

В августе софтверная компания Descartes Systems Group заплатила $107 млн за стартап MacroPoint, поставляющий систему отслеживания для грузовиков. Descartes уже отслеживает воздушные и морские перевозки, а также доставку посылок для Home Depot и CVS Health, а теперь занялась и мониторингом автоперевозок. Другие стартапы на этом рынке разрабатывают вспомогательные продукты – например, для контроля температуры в грузовике.