Предпринимательство
Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Грузы под наблюдением

«Эффект Amazon» создал спрос на стартапы, контролирующие грузы

Ритейлеры и логистические компании хотят следить за грузами в реальном времени

Все больше ритейлеров, поставщиков и логистических компаний хотят отслеживать в реальном времени доставку грузов – от грузовиков со свиными отбивными до морских контейнеров с тренажерами.

Они подписывают контракты с IT-стартапами – разработчиками софта, который по данным о местонахождении, информации о погоде и дорожной ситуации отслеживает путь груза и предупреждают клиентов о возможных задержках.

В августе софтверная компания Descartes Systems Group заплатила $107 млн за стартап MacroPoint, поставляющий систему отслеживания для грузовиков. Descartes уже отслеживает воздушные и морские перевозки, а также доставку посылок для Home Depot и CVS Health, а теперь занялась и мониторингом автоперевозок. Другие стартапы на этом рынке разрабатывают вспомогательные продукты – например, для контроля температуры в грузовике.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике