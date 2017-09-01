«Эффект Amazon» создал спрос на стартапы, контролирующие грузы
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Все больше ритейлеров, поставщиков и логистических компаний хотят отслеживать в реальном времени доставку грузов – от грузовиков со свиными отбивными до морских контейнеров с тренажерами.
Они подписывают контракты с IT-стартапами – разработчиками софта, который по данным о местонахождении, информации о погоде и дорожной ситуации отслеживает путь груза и предупреждают клиентов о возможных задержках.
В августе софтверная компания Descartes Systems Group заплатила $107 млн за стартап MacroPoint, поставляющий систему отслеживания для грузовиков. Descartes уже отслеживает воздушные и морские перевозки, а также доставку посылок для Home Depot и CVS Health, а теперь занялась и мониторингом автоперевозок. Другие стартапы на этом рынке разрабатывают вспомогательные продукты – например, для контроля температуры в грузовике.
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