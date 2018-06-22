Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4593 от 22.06.2018 под заголовком: Как продать глюкофон

Как брянский студент начал выпускать необычный музыкальный инструмент глюкофон

Теперь он продает его по всему миру
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Впервые студент Брянского технического университета Алексей Зинченко услышал, как звучит глюкофон, в ноябре 2013 г. Он случайно наткнулся в интернете на ролик: музыкант бил палочками по небольшому барабану, но выходила не дробь, а нечто вроде колокольного звона. Зинченко нашел в сети информацию о лепестковом барабане и самостоятельно смастерил его по инструкции, играть научился тоже по интернету.

Через год Зинченко уже продавал самодельные глюкофоны через соцсети, через два – зарегистрировал компанию «Космоскай», организовал производство и теперь продает глюкофоны не только в России, но и за рубежом. В 2017 г. лепестковые барабаны принесли ему около 9 млн руб.

Звуки вместо газа, деньги вместо звуков

Первый глюкофон Зинченко сделал из старого газового баллона емкостью 50 л с помощью знакомого сварщика. Готовый глюкофон он настроил, использовав приложение Tuner на смартфоне. Затем ему понадобился еще один глюкофон, и он сделал инструмент другого размера и с другим звучанием; следом – еще два. Первый инструмент к тому времени Зинченко уже надоел, и он решил его продать.

Летом 2014 г. Зинченко выставил свой первый глюкофон за 2000 руб. на avito.ru – и его сразу купили. Тогда молодой человек решил, что старые инструменты будет продавать, а себе делать новые. Для привлечения покупателей Зинченко создал группу любителей глюкофонов в сети «В контакте» и начал ездить по музыкальным фестивалям, где и играл, и выставлял инструменты на продажу.

К концу 2014 г. во «В контакте» продавалось по 6–7 глюкофонов в месяц, и Зинченко поднял цены: маленькие барабаны – по 4000 руб., а большие – по 7000 руб. Тогда же он придумал название бренду своих инструментов – Kosmosky.

В конце 2015 г. выручка достигла 520 000 руб. и Зинченко вышел c товаром на Facebook, а с 2016 г. стал продавать глюкофоны еще и на собственном сайте.

Покупали самые разные люди, все, кому нравилось звучание глюкофона. Владелец краснодарского интернет-магазина Алексей Гуглов рассказывает, что его увлечение глюкофонами началось с интернет-ролика, играл Зинченко. Глюкофон Кosmosky звучал очень мелодично и продавался по умеренной цене. Поэтому Гуглов его и купил.

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