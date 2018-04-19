Московским экспортерам пообещали выход на Alibaba

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До конца года Московский экспортный центр (МЭЦ) поможет 100 предпринимателям открыть аккаунт на Alibaba.com Ng Han Guan / AP

Осенью прошлого года Анна Одринская вместе с бизнес-партнером Ильей Дмитровым открыли в Москве производство женских комбинезонов под брендом Way2Walk. Ежемесячно компания продает 100–200 комбинезонов в столице и регионах. Средняя выручка – 1,3 млн руб. в месяц. К апрелю предприятие впервые вышло на самоокупаемость и стало получать прибыль, рассказывает Одринская.

Теперь партнеры хотят продавать одежду за рубеж, чтобы получать валютную выручку и расширять производство. Одринская и Дмитров мечтают выйти на онлайн-площадку оптовых продаж Alibaba.com. Они надеются, что смогут продавать на этом сайте 2500 комбинезонов в год.