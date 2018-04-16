Гендиректор Alibaba в России станет топ-менеджером Сбербанка

Он возьмет на себя развитие партнерских отношений банка с цифровыми компаниями

К новым обязанностям Завадский приступит во конце мая 2018 г. Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк назначил Марка Завадского на пост вице-президента по стратегическим цифровым партнерствам. Об этом говорится в пресс-релизе банка. К новым обязанностям Завадский приступит в конце мая 2018 г.

Сейчас Завадский работает гендиректором Alibaba Group в России. О том, что он вскоре покинет этот пост, стало известно 29 марта. Сам Завадский говорил ТАСС, что уход из компании – это его личное решение. «Пока не готов говорить о будущем», – отмечал он тогда. Источник РБК говорил, что топ-менеджер покинет компанию в середине мая.

Источник «Ведомостей» уточнял, что китайская компания может объявить о кадровых изменениях до конца апреля. Собеседник РБК указывал, что исполняющим обязанности гендиректора российского представительства Alibaba Group станет один из китайских топ-менеджеров AliExpress.

До прихода в банк Завадский в течение четырех лет работал в компании AliExpress директором по развитию бизнеса в России и странах СНГ, а также управлял представительством Alibaba Group в России. В пресс-релизе Сбербанка уточняется, что в кредитной организации он возьмет на себя развитие партнерских отношений с цифровыми компаниями.

К новым обязанностям Завадский приступит в конце мая 2018 г. Бывший топ-менеджер Alibaba Group отметил потенциал Сбербанка «построить самую мощную цифровую экосистему в России». Его слова приводятся в пресс-релизе.

«Уверен, что успешный опыт работы Марка в одной из крупнейших цифровых корпораций мира поможет нам в развитии экосистемы Сбербанка в партнерстве с крупнейшими технологическими компаниями России и мира», – прокомментировал назначение Завадского первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Завадский стал первым сотрудником AliExpress в России в августе 2014 г. За четыре года его работы в китайской компании на российский рынок был выведен один из основных брендов Alibaba – Tmall. Эта онлайн-площадка специализируется на товарах среднего и более высоких ценовых сегментов.