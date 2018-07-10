Менеджмент / Карьера

Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

Почему правило «работать без придурков, без павлинов, без нытиков» так трудно соблюдать
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Недавно вышла книга о банке Barclays и его многочисленных топ-менеджерах, в том числе о Бобе Даймонде. Он ушел из банка после того, как Barclays был оштрафован за фальсификацию ставок по межбанковским кредитам. Даймонда однажды назвали менеджером с неприемлемым стилем руководства банковской деятельностью. Но Даймонд также был большим противником найма неприятных сотрудников: служащие, которые не были командными игроками, должны были пересматривать поведение или уходить, какими бы талантливыми они ни были. В 2011 г. Даймонд рассказывал журналистам, что он выгнал более 30 сотрудников за несносное поведение. Они либо были капризны, как кинозвезды, либо слишком жадны, либо любили показуху и не были командными игроками, а в результате были вынуждены искать другую работу.

Правда, другие топ-менеджеры банка вели себя иначе, нежели Даймонд. Несколько лет спустя бывший сотрудник Barclays, замешанный в скандале с фальсификацией, рассказал на суде, что его начальник имел обыкновение стучать ему по голове 12-дюймовой бейсбольной битой, а однажды заставил его встать на стул в коридоре зала, где сидели трейдеры, потому что тот не смог назвать столицу Филиппин.

Одним из самых трудных людей, с которыми я когда-либо работала, была очень умная газетная журналистка, с потрясающей ловкостью добывающая сенсационные новости. Мы сидели рядом в редакции, когда были начинающими репортерами, и она меня постоянно сводила с ума: отвечала на звонки по моему телефону, когда меня не было на месте, и убеждала моих информаторов поговорить с ней, а не со мной; делала самолетики из любых бумажек, которые лежали у нее на столе, и бомбардировала ими нервных коллег в часы сдачи номера. Она ловко вмешивалась в обсуждение больших репортажных тем, которые не имели никакого отношения к ее обязанностям, за что коллеги окрестили ее акулой. И хотя она могла быть доброй и великодушной, мы соперничали буквально во всем. Закончилось это тем, что я перевелась в другой офис издательства.

Очень многие считают, что Роберт Саттон, профессор Стэнфордского университета, был прав, когда в 2007 г. написал в книге «Правило: никаких придурков» (The No Asshole Rule), что неприятные работники часто создают больше проблем, чем приносят пользы. Часто невыносимые сотрудники – отличные профессионалы, но со скверным характером. Руководство компании Netflix постоянно заявляло, что не потерпит «несносных звезд», потому что организовать хорошую командную работу очень трудно, а эти люди ей мешают. Предприниматель Майкл Либрейх, основавший исследовательскую компанию New Energy Finance, позже проданную Bloomberg, говорил, что хотел сделать ее «территорией, свободной от неприятных людей». А бывший министр финансов США Тимоти Гайтнер руководствовался правилом «работать без павлинов, без придурков, без нытиков».

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