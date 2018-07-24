Как защитить сотрудниц отдела продаж от домогательств клиентов

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Варвара Гранкова

В апреле бывшая вице-президент маркетинговой компании Research Now SSI подала судебный иск против бывшего топ-менеджера авиакомпании Virgin America Стюарта Динниса, обвинив Динниса в том, что во время отраслевой конференции в 2016 г. он приставал к ней в лифте отеля, преследовал ее и пытался силой ворваться к ней в номер. В недавнем интервью эта женщина призналась, что была напугана, но все время помнила, что перед ней бизнес-партнер. Ранее в этот день она как раз обсуждала со своим начальником, что Диннис, тогда руководивший программой лояльности Virgin America, – важный клиент, которого нужно «обработать» во время конференции. На следующий день женщина старалась сохранять вежливость с Диннисом и предложила ему поддерживать исключительно деловые отношения.

Она рассказала об этом инциденте руководству и получила поддержку, однако вскоре уволилась из Research Now SSI, так как эта работа предполагала частые командировки в одиночестве, а это начало ее беспокоить. Свой иск в суд Сан-Франциско женщина подала под псевдонимом, чтобы возможная шумиха не затронула ее детей и карьеру – теперь она работает в другой авиакомпании. Ответчиками по иску кроме Динниса являются Virgin America и ее материнская компания Alaska Air: подразумевалось, что работодатель Динниса знал о его агрессивном поведении в отношении сотрудниц партнерских компаний. Диннис и Research Now SSI отказались от комментариев, представитель Alaska Air заявил, что Диннис уволился из Virgin America еще до того, как ее купила Alaska Air.

По федеральным законам США компании обязаны защищать своих сотрудников от домогательств как коллег, так и третьих лиц. Однако домогательства клиентов – крайне щекотливая тема для большинства компаний, указывает консультант по управлению персоналом Лори Руттиманн. По ее словам, начальники часто отговариваются тем, что не могут влиять на поведение человека, не являющегося сотрудником компании, или признаются, что просто не хотят портить отношения с перспективным клиентом. Сотруднику могут предложить отказаться от работы с неприятным клиентом, но это может затормозить карьерный рост сотрудника или затруднить выполнение плана продаж, что скажется на комиссионных.

Сара Сентрелла до 2017 г. много лет работала менеджером по продажам в технологических компаниях. Среди ее клиентов преобладали мужчины, и многие приставали к ней. Сентрелла никогда не жаловалась руководству. «Что они могли сделать – передать моего клиента другому менеджеру и тем самым лишить меня заработка?» – говорит она. Сентрелла вспоминает, что ей постоянно приходилось искать компромисс: как отвергнуть нежелательные ухаживания и при этом не обидеть клиента. К тому же ей не хотелось, чтобы начальство и коллеги-мужчины думали, что она не в состоянии справиться со сложным клиентом. Самыми опасными, по воспоминаниям Сентреллы, были конференции, предполагавшие встречи с потенциальными клиентами с утра до вечера.