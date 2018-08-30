Как российские интернет-радиоприемники Wolna попали на eBay

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Инженер Михаил Русецкий собрал первую партию интернет-радиоприемников Е. Разумный / Ведомости

29-летний Михаил Русецкий собрал первую партию интернет-радиоприемников вместе с женой Ольгой. Он купил микросхемы, динамики и комплектующие, а супруга паяла платы на кухне. Идею разработки тоже подсказала жена, вспоминает Русецкий. Обычный FM-приемник дома постоянно барахлил и шипел, Ольга возмутилась – мол, муж радиоинженер по образованию, а радио дома не работает. Но Русецкий не стал чинить старый гаджет, а собрал новый приемник, который подключался к WiFi и транслировал популярные станции из интернета. Первый приемник для жены пришлось собирать полгода – большую часть времени ушло на написание софта, вспоминает Русецкий. Устройство ловило всего 10 станций, но понравилось жене и друзьям. Тогда Русецкий собрал несколько приемников для продажи и назвал их Wolna.

В 2017 г. он продал приемников примерно на 400 000 руб., а в 2018 г. открыл компанию «Волна» и начал сбывать гаджеты на eBay. Сейчас выручка «Волны» составляет около 300 000 руб. в месяц. В розницу приемники Wolna стоят от 2000 до 8000 руб.

Уверенный прием

Интернет-радиоприемник похож на маленький компьютер: у него есть WiFi-модуль, микропроцессор, карта памяти, дисплей и динамик, объясняет Русецкий. Приемник может транслировать российские и зарубежные радиостанции, которые вещают в интернете. Устройство через сервер подключается к аудиопотокам станций, принимает сигнал и преобразовывает его в звук. На сервере хранится список адресов аудиопотоков, софт для сервера Русецкий написал сам. Аренда сервера с постоянным IP-адресом стоит 100 руб. в месяц, говорит Русецкий. Сейчас на сервере около 200 станций, перечень адресов постоянно пополняется.

Интернет-радиоприемник надежнее обычного: он может бесперебойно транслировать любые радиостанции в городе и помещении, где слабый FM-сигнал, рассказывает Александр Ильин, мелкий производитель онлайн-радиоприемников из г. Боровичи Новгородской области. Ильин говорит, что его устройства часто покупают жители регионов, где в FM-диапазоне ловит мало станций. Но продать удается лишь по нескольку штук в неделю, признается Ильин.