Менеджмент / Карьера

Как женщине продемонстрировать силу на работе

Советы для трех распространенных трудных ситуаций
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В потоке рекомендаций о том, как стать лучше, работать лучше и чувствовать себя лучше, FT выбрала несколько довольно очевидных, но действенных советов для женщин, как проявить силу в распространенных ситуациях на работе.

1. Как набраться уверенности

- Нарушайте правила. Франческа Джино из Harvard Business School в своем исследовании описала так называемый эффект красных кроссовок: люди приписывают более высокий статус тому, кто в чем-то незначительном, но неожиданном отклоняется от нормы. Достаточно, например, надеть на важную встречу красные туфли со строгим костюмом. «Это говорит о том, что вы обладаете таким статусом, что можете намеренно нарушать правила», – объясняет профессор Джино.

- Знайте свои сильные и слабые стороны, говорит генеральный директор технокомпании BlackLine Тереза Такер. Если вы знаете себя, вы будете чувствовать себя увереннее. К тому же знание собственных слабостей добавит защищенности: если вы столкнетесь с несправедливой критикой, вы не расстроитесь, так как будете знать, что она не имеет оснований.

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