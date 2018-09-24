Как женщине продемонстрировать силу на работе
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В потоке рекомендаций о том, как стать лучше, работать лучше и чувствовать себя лучше, FT выбрала несколько довольно очевидных, но действенных советов для женщин, как проявить силу в распространенных ситуациях на работе.
1. Как набраться уверенности
- Нарушайте правила. Франческа Джино из Harvard Business School в своем исследовании описала так называемый эффект красных кроссовок: люди приписывают более высокий статус тому, кто в чем-то незначительном, но неожиданном отклоняется от нормы. Достаточно, например, надеть на важную встречу красные туфли со строгим костюмом. «Это говорит о том, что вы обладаете таким статусом, что можете намеренно нарушать правила», – объясняет профессор Джино.
- Знайте свои сильные и слабые стороны, говорит генеральный директор технокомпании BlackLine Тереза Такер. Если вы знаете себя, вы будете чувствовать себя увереннее. К тому же знание собственных слабостей добавит защищенности: если вы столкнетесь с несправедливой критикой, вы не расстроитесь, так как будете знать, что она не имеет оснований.
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