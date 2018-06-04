Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов

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Варвара Гранкова

Сеть деловых знакомств имеет решающее значение для карьеры, построения отношений и получения нужных знаний. И женщины поставлены в гораздо более жесткие рамки, нежели мужчины.

Женщин на руководящих должностях настолько мало, что им трудно найти лиц, которые бы представляли их своим знакомым, модели эффективного лидерства ориентированы на мужчин. Из-за этого женщины начинают думать, что обстоятельства складываются против них.

И мужчинам, и женщинам сложно выходить на более высокопоставленных и влиятельных людей, чем они сами, а также за пределы непосредственного круга знакомств. Но женщинам труднее. Люди легко заводят и поддерживают отношения с себе подобными. Когда высшие руководители компании и отрасли в основном мужчины, это означает, что женщинам придется прикладывать больше усилий, чтобы завязать отношения с лицами, принимающими решения. В то же время женщин, с которыми было бы полезно завести профессиональные контакты, очень мало. В результате женщин последовательно вытесняют из сфер общения, где бизнесмены обмениваются идеями в неформальной обстановке, которая создает дух товарищества и доверия.

Усугубляет проблему то, что мужчины и женщины, как правило, по-разному проводят время после работы и выбирают разные виды досуга. Мужчинам, например, проще сочетать работу с игрой в гольф, чем женщинам.

Проводя опросы, я прошу людей составить список всех знакомых по работе, а также список друзей, с которыми они общаются вне работы. У мужчин часто многие контакты в обоих списках совпадают – они играют в сквош, теннис и обедают со знакомыми из списка рабочих контактов. У женщин, напротив, списки вряд ли совпадут. Это особенно характерно для женщин с детьми – отношения в нерабочее время в основном строятся вокруг школьных занятий и домашних дел.

Все это означает, что женщинам требуется больше времени, чтобы добиться влияния. Это также объясняет, почему многие женщины негативно относятся к идее сети деловых контактов, считая их неискренними и корыстными, потому что не имеют возможности общаться с деловыми знакомыми неформально. Они приходят к выводу, что сетевые коммуникации преследуют эгоистические цели и используют людей.

Амбициозные женщины-лидеры могут создать сеть деловых знакомств с помощью трех тактик.

Стать мостом. Лучший способ расширить профессиональные отношения – способствовать общению различных кругов, которые входят в сеть контактов.