В чем ошибаются работающие матери

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Варвара Гранкова

Керри Фендер не планировала уходить с работы после рождения дочери. Она взяла восьмимесячный декретный отпуск в католической школе в Кремниевой долине, где работала. «Мой работодатель поддерживал меня, мне нравились и работа, и коллеги, – вспоминает 38-летняя Фендер. – У меня было все, что нужно для комфортной жизни». Но Фендер многое не учла, в том числе и то, что будет тратить по 3 часа в день на поездки из дома на работу и обратно, чтобы покормить ребенка днем. Когда легкая простуда ее дочери вылилась в пятимесячный бронхит, молодой матери некому было помочь – рядом не было никого из родственников. Через несколько месяцев Фендер и ее муж, основатель IT-стартапа, решили, что она должна уйти с работы.

Последние исследования показывают, что женщины часто недооценивают время, деньги и усилия, необходимые для совмещения материнства и карьеры. Получается, что сначала женщины вкладывают много сил и труда в образование и профессиональные навыки, а затем, осознав реальные издержки воспитания детей без отрыва от службы, вынуждены уходить с работы.

По словам Джессики Пан, экономиста из Национального университета Сингапура и одного из авторов книги о влиянии материнства на занятость работающих женщин, некоторые молодые женщины проявляют «неуместный оптимизм» в оценке карьерных перспектив после рождения детей. Вместе с Ильяной Кузьемко и Дженни Шен из Принстонского университета, а также с Эбони Вашингтон из Йельского университета она написала доклад на эту тему для Национального бюро экономических исследований.