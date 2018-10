Какая компания имеет право называться технологической

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова

Чаще всего происходит так – автопроизводитель, страховая компания или банк заявляют: я теперь не производитель автомашин и не банк, а технологическая компания. Например, компания Under Armor, выпускающая спортивную одежду, автомобильный концерн Jaguar Land Rover и финансовые институты, такие как Capital One, Goldman Sachs и JPMorgan Chase, сделали подобные заявления. «Любому, кто думает о будущем, лучше находиться здесь», – сказал исполнительный директор Under Armor Кевин Планк, когда его попросили объяснить присутствие компании на выставке технологий Consumer Electronics Show в 2016 г.

Инвестиционная компания JPMorgan недавно пошла еще дальше. Ее руководство заявило, что компания будет давать уроки программирования вновь нанятым инвестиционным банкирам и управляющим активами – чтобы они научились говорить на том же языке, что и команды специалистов JPMorgan по технологиям. Помогут ли в конечном счете уроки программирования выпускать более совершенные продукты для клиентов, не ясно. Но на вопрос, являются ли JPMorgan и Under Armor технологическими компаниями, ответ простой: нет. Точнее, если являются, то только в том смысле, что все современные компании должны разбираться в технологиях и инвестировать в них.

Технологии давно стали вездесущими, их важность понимают почти все. Например, компания Tate & Lyle до тех пор, пока не продала подразделения по производству сахара и сиропов (а это произошло в 2010 г.), изо всех сил пыталась убедить аналитиков, что производит высокотехнологичные ингредиенты. Ее бывший топ-менеджер даже облачился в костюм из ткани, сделанной из кукурузных волокон, чтобы доказать: у Tate & Lyle серьезная стратегия, основанная на НИОКР.

У декларирования приверженности технологиям есть несколько практических причин. Зависимость от передовых технологий возрастает, и все работодатели конкурируют за одних и тех же разработчиков и программистов. А у традиционных компаний меньше возможностей нанимать лучшие кадры с рынка труда, нежели у Google или Facebook.

Некоторые компании просто рассчитывают на рост капитализации – ведь акции технологических компаний сейчас в моде. Правда, как показали недавние колебания курсов акций американских технологических компаний, рост капитализации вовсе не гарантирован.