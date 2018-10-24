Зачем пожилые британцы учатся в бизнес-школах

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Варвара Гранкова

68-летний Хариш Джани большой любитель футбола. Он часто говорит, что, несмотря на преклонный возраст, не собирается увольняться с работы своей мечты – пожилой мужчина заведует финансами в футбольном клубе Crystal Palace, который выступает в премьер-лиге, чемпионате Англии по футболу. Но в прошлом году Джани убедил председателя клуба Стива Париша в том, что тот должен разрешить ему взять годовой отпуск и осуществить давнюю мечту – пройти полный курс в бизнес-школе. «Мне нравится литература и политика. Но поскольку я всю жизнь занимался финансами, я чувствую, что лучше поучиться чему-то новому в той сфере, где я могу использовать уже накопленный багаж знаний», – говорит Джани.

Месяц назад он начал посещать курс в лондонской Cass Business School, будучи в 3 раза старше самых юных слушателей. Однако он далеко не единственный престарелый студент бизнес-школы.

В международном рейтинге бизнес-школ, который Financial Times публикует уже два десятка лет, средний возраст слушателей очных курсах MBA c полной занятостью всегда составлял 28 лет. Однако, если более пристально вглядеться в усредненные данные по возрасту студентов за последние годы, можно по некоторым признакам понять, что количество студентов старшего возраста стало расти, говорит Эндрю Крисп, сооснователь консалтинговой и исследовательской компании в сфере образования Carrington Crisp. В эпоху увеличения трудоспособного возраста и более позднего выхода на пенсию у людей появилось больше возможностей менять свой карьерный путь и поэтому прохождение полноценной послевузовской программы обучения приобрело для них особый смысл, полагает эксперт. «Если вы планирует работать, когда вам будет за 70, тогда в 50 лет у вас будет впереди еще 20 лет работы. Времени более чем достаточно, чтобы уйти из своей отрасли и начать другую карьеру», – объясняет Крисп.

У слушателей бизнес-школ старшего возраста есть еще одно преимущество: их дети выросли, живут отдельно и топ-менеджеры могут тратить больше денег на образование, говорит Крисп. В Cass Business School средний возраст студента очной программы MBA вырос с 29 лет в 2008 г. (самому старшему студенту тогда было 32 года) до 32 лет в 2018 г. Причем если 10 лет назад разрыв между самым старшим и самым младшим студентом составлял 16 лет, то теперь это 43 года.