Чем хорош начальник-параноик

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Варвара Гранкова

«Мы параноики», – сказал недавно гендиректор одной из самых известных компаний мира на неофициальном мероприятии. Фактически он повторил слова Эндрю Гроува, сооснователя корпорации Intel, который написал книгу под названием «Выживают лишь параноики».

Вряд ли оба руководителя буквально имели в виду, что они или их предприятия страдали от паранойи, которая в Оксфордском словаре английского языка определяется как «психическое заболевание, проявляющееся в мании преследования». Они имели в виду другое – что сохраняли высокую бдительность и постоянно предупреждали о неблагоприятном развитии событий. Как писал Гроув: «Я беспокоюсь о том, как идет разработка продуктов... Я беспокоюсь о том, как нанять правильных сотрудников, и я беспокоюсь о том, чтобы моральный дух не ослабел».

У топ-менеджеров были и внешние причины для тревоги. «Я беспокоюсь о конкурентах. Я беспокоюсь о том, что другие поймут, как делать продукцию, которую мы выпускаем, лучше или дешевле, и отберут у нас клиентов», – говорил Гроув. И эта постоянная тревожность полезна для бизнеса. Бдительность помогает компаниям удержаться от ошибок и провалов.

Напротив, для самого человека постоянное беспокойство считается проблемой. Грэм Дэйви, почетный профессор психологии Университета Сассекса, описывает в новой книге «Эпидемия тревог» (The Anxiety Epidemic) многих людей, которые ночи напролет не смыкают глаз, беспокоясь о финансах и здоровье. Они утратили способность к нормальному сну.