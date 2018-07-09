Чем вредна гармония отношений в командах и компаниях
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Уильям Ригли, американский король жевательной резинки, однажды заметил, что бизнес строится несогласными: «Когда двое всегда соглашаются, один из них лишний». Действительно, не только в бизнесе, но и в политике, спорте и искусстве можно найти достаточно примеров успешных партнерских отношений, подпитывающихся не только единодушием, но и творческим напряжением или разногласиями.
У революционеров джаза Майлза Дэвиса и Джона Колтрейна были настолько неустойчивые отношения, что Колтрейн дважды уходил из коллектива. Стив Джобс и Стив Возняк были совершенно непохожи по стилю и характеру, но их способность сочетать свои сильные стороны – визионерство и способность продавать Джобса с гениальной изобретательностью Возняка – была ключом к успеху Apple. Шакил О’Нил и Коби Брайант вместе трижды подряд стали чемпионами НБА, но у них были сложные и напряженные отношения, которые они не могли скрыть от публики. Ангела Меркель и Николя Саркози играли значительную роль в стабилизации положения в Европе после финансового кризиса 2008 г., но на публике составляли странную пару и передразнивали друг друга, когда никто не видел.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}