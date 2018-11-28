Financial Times составила рейтинг компаний – цифровых чемпионов Европы

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Варвара Гранкова

Газета Financial Times при поддержке Google определила европейские компании с наибольшими успехами в цифровой трансформации.

Рейтинг «100 цифровых чемпионов» Financial Times включал пять категорий лучших: европейские предприятия, частные лица, компании – поставщики новых технологий, а также фирмы, обучающие цифровым технологиям, и предприятия, использующие цифровые технологии в социальных проектах. В частности, организаторы выбрали 17 крупных и средних предприятий, которые наиболее эффективно изменили бизнес-процессы с помощью цифровых технологий.

Asti Technologies

Год основания: 1982

Страна: Испания

В 2006 г. Вероника Паскуаль стала гендиректором семейной компании в Бургосе, на севере Испании, и начала проект по радикальному увеличению продаж и освоению американского рынка. Компания ранее разработала автоматический транспорт для перемещения товаров на фабриках и складах, и Паскуаль начала его совершенствовать. За несколько лет Asti стала крупнейшим в Европе производителем автоматизированных управляемых роботов для перевозки грузов по промышленным объектам. Самоходные вилочные погрузчики и прицепы Asti способны перемещать все – от одиночных ящиков и поддонов до многотонных грузов – с помощью магнитов, лазеров и датчиков.

В 2008 г. Паскуаль приобрела все акции Asti и начала процесс глобализации бизнеса, заключая сделки с транснациональными корпорациями из электротехнической, пищевой и автомобильной промышленности. Она также открыла офис в Буэнос-Айресе. Сейчас компания работает в 16 странах, а с 2011 г. более половины ее прибыли приходится на международные продажи. В компании более 230 сотрудников, большой исследовательский отдел. Asti работает с университетами и исследовательскими центрами Испании и Германии. Фонд талантов и технологий Asti проводит учебные программы для привлечения молодых сотрудников к технологиям и науке.

La Bottega del Calzolaio

Год основания: 1916

Страна: Италия