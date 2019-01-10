Нужны ли малому бизнесу промышленные технопарки

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова

Председатель экспертного совета Госдумы по особым экономическим зонам и развитию промышленных кластеров Александр Козловский недавно заявил, что сейчас господдержкой охвачены около 1000 малых и средних компаний – резидентов технопарков, а через пять лет их станет 10 000. Произойдет это благодаря принятому в июне 2018 г. закону о промышленных технопарках, который вносит поправки в закон о промышленной политике в России от 2014 г. Новый закон впервые вводит понятие промышленного технопарка. В нем располагаются компании, которые не только производят, но и готовят к запуску в производство новую продукцию или занимаются НИОКР. До сих пор существовали только технопарки, в которых находилось место всем, в том числе и торговым фирмам, и парки индустриальные.

По данным Ассоциации кластеров и технопарков, в России 157 технопарков. В них более 4800 резидентов, 92% из них – малый и средний бизнес. Эти компании создают 81 600 рабочих мест. До принятия закона каждый собственник мог назвать свою площадку технопарком и не заботиться о развитии этой площадки, объясняет Андрей Шпиленко, директор ассоциации. Многие российские технопарки либо закрывались, либо постоянно нуждались в государственной поддержке, говорит Шпиленко.

Индустриальные парки традиционно создавались за пределами больших городов и были рассчитаны на крупные производственные предприятия, собирающиеся строить там собственный завод, объясняет Шпиленко. А промышленные технопарки созданы специально для малых и средних компаний. Они предлагают инфраструктуру для коллективного пользования производственным оборудованием и программным обеспечением, лаборатории, цеха опытного производства, различные услуги b2b. В промышленные технопарки не будут попадать торговые компании (большая часть малого бизнеса), а управляющим компаниям не рекомендуется сдавать площади технопарков просто под склады или торговые центры, объясняет Шпиленко.