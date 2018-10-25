Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4683 от 26.10.2018 под заголовком: Кредит из кассы

Как онлайн-касса поможет предпринимателю получить кредит

Банки нашли новый способ оценки заемщиков
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Осенью 2017 г. Модульбанк решил провести эксперимент. Банк начал выдавать кредиты ИП и юрлицам с учетом данных онлайн-касс клиентов. Как это работает? Предприниматель разрешает банку изучать данные его кассы. Банк может получить информацию от производителя кассы или от оператора фискальных данных (ОФД), с которыми сотрудничает банк. «Мы можем анализировать выручку, продажи клиента, а главное – заемщик становится понятнее и прозрачнее», – говорит совладелец и председатель правления Модульбанка Андрей Петров. Идея оказалась настолько удачной, что летом 2018 г. Модульбанк стал предлагать кредиты всем предпринимателям, а не только своим клиентам. По словам Петрова, сейчас каждая восьмая ссуда (12,5%) выдается именно с учетом данных с онлайн-касс. А просрочка по таким кредитам вдвое ниже, чем по остальным кредитным продуктам, утверждает он.

Доступ к онлайн-кассам стали просить и крупные банки. Как выяснили «Ведомости», ссуды с учетом оборотов по кассовым аппаратам уже выдают Сбербанк, Альфа-банк и Промсвязьбанк. Продавцы онлайн-касс и представители ОФД говорят, что ведут переговоры о сотрудничестве и с другими банками. «Ведомости» разбирались, станут ли ссуды доступнее предпринимателям.

По закону онлайн-кассы обязаны использовать компании и индивидуальные предприниматели в сфере торговли и общепита, если у них есть наемные сотрудники. Более 830 000 предпринимателей уже зарегистрировали 2,3 млн онлайн-касс, сообщил «Ведомостям» представитель Федеральной налоговой службы.

Татьяна Сусалетина, менеджер по развитию финансовых продуктов компании – производителя касс «Эвотор», говорит, что новые аппараты позволяют банкам собрать много ценной информации о предпринимателе. Например, где находится торговая точка, когда продавец заступил на смену, сколько чеков он пробил, какой товар продал, когда продажи растут, а когда падают. Банки даже могут оценить финансовое состояние компании, понять рентабельность бизнеса, утверждает Владимир Канин, руководитель «Альфа-кассы» (структура Альфа-банка по разработке и продаже онлайн-касс).

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