Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4771 от 12.03.2019 под заголовком: Четыре признака лжи

Четыре признака, что компания врет

Причиной многих корпоративных скандалов стала ложь, охватившая все уровни менеджмента

За последние несколько лет множество корпоративных скандалов – например, в Volkswagen и Wells Fargo – разразились на почве крупного обмана. Как ложь проникла в эти организации? Некоторые исследователи считают, что виной всему процессы группового принятия решений или психологические ловушки, в которые попадают руководители, пытаясь оправдать неэтичный подход к ведению дел. Эти факторы имеют значение, но объясняют лишь аморальное поведение отдельных личностей. Но есть ли системные причины у склонности членов одной организации искажать правду или скрывать ее друг от друга?

На этот вопрос должно было ответить наше исследование, длившееся 15 лет. Мы проанализировали 3200 интервью, проведенных в 210 процедурах оценки организаций, чтобы понять, есть ли общие признаки, по которым можно определить, будут ли сотрудники одной компании честны друг с другом или нет. Мы обнаружили четыре наиболее значимых фактора, в основе которых лежат не индивидуальные черты характера, но особенности организации. Эти перекосы поддаются исправлению, и руководители, обратив на них достаточно внимания, смогут сделать свою компанию прозрачнее, защитить ее репутацию и избежать финансовой катастрофы, к которой может привести обман. В этой игре ставки очень высоки. Компания Accenture провела исследование Competitive Agility Index – сравнительный анализ 7000 компаний из 20 различных областей, который впервые дал количественную оценку того, как снижение доверия со стороны акционеров, сотрудников, клиентов, контрагентов и регулирующих органов влияет на финансовое положение компании. Анализ показывает, что более половины (54%) компаний из списка столкнулись с финансовыми потерями из-за утраты доверия из-за таких происшествий, как отзыв продукции, мошенничество, утечка данных и ошибки руководства. Их потери составили как минимум $180 млрд.

Если вы хотите защитить репутацию компании, следите за тем, чтобы в вашей организации не проявился один из четырех перечисленных ниже факторов.

Непонимание стратегии

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