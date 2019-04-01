Как за копейки нанять лучшего кандидата
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
83% российских работодателей охотно нанимают кандидатов, чьи навыки превосходят требования, указанные в вакансии, показал недавний опрос портала Rabota.ru. Соискатели с избыточной квалификацией вызывают у компаний много сомнений, тем не менее они не могут удержаться от соблазна получить квалифицированного работника за относительно скромное жалованье. Половина работодателей нанимают чересчур опытных соискателей на указанную в вакансии должность и зарплату. Треть респондентов иногда предлагают им более высокую зарплату и должность либо создают новую должность в компании. Очень небольшая доля нанимателей (3%) предлагают таким соискателям ту же должность, но более высокое жалованье.
Последние пять лет в России растет количество соискателей с богатым багажом знаний и солидным практическим опытом – из-за кризиса во многих российских компаниях прошли сокращения, некоторые отделы и департаменты были вовсе упразднены, рассказывает Мария Хандрос, руководитель направления «HR, юриспруденция и административная поддержка» рекрутинговой компании Hays. Особенно много сокращений произошло в банках – бывшие управленцы по полгода сидят без работы, они отчаялись, откликаются на любые вакансии и вдвое снижают зарплатные ожидания, рассказывает Анна Шаверина, руководитель группы консультантов по подбору персонала компании Аncor FinTech.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}