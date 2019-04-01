Менеджмент / Карьера

Как за копейки нанять лучшего кандидата

Речь идет о кандидатах, чья квалификация превосходит требования вакансии

83% российских работодателей охотно нанимают кандидатов, чьи навыки превосходят требования, указанные в вакансии, показал недавний опрос портала Rabota.ru. Соискатели с избыточной квалификацией вызывают у компаний много сомнений, тем не менее они не могут удержаться от соблазна получить квалифицированного работника за относительно скромное жалованье. Половина работодателей нанимают чересчур опытных соискателей на указанную в вакансии должность и зарплату. Треть респондентов иногда предлагают им более высокую зарплату и должность либо создают новую должность в компании. Очень небольшая доля нанимателей (3%) предлагают таким соискателям ту же должность, но более высокое жалованье.

Последние пять лет в России растет количество соискателей с богатым багажом знаний и солидным практическим опытом – из-за кризиса во многих российских компаниях прошли сокращения, некоторые отделы и департаменты были вовсе упразднены, рассказывает Мария Хандрос, руководитель направления «HR, юриспруденция и административная поддержка» рекрутинговой компании Hays. Особенно много сокращений произошло в банках – бывшие управленцы по полгода сидят без работы, они отчаялись, откликаются на любые вакансии и вдвое снижают зарплатные ожидания, рассказывает Анна Шаверина, руководитель группы консультантов по подбору персонала компании Аncor FinTech.

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