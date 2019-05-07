Почему сотрудники офисов с открытой планировкой часто общаются в мессенджерах
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Американские ученые Этан Бернштейн из Гарвардской школы бизнеса и Стивен Турбан из Гарвардского университета недавно изучили опыт двух компаний из списка Fortune 500 – те пересадили сотрудников из кабинетов в офисы с открытой планировкой. Вопреки ожиданиям взаимодействие между сотрудниками упало на 70%. Люди стали реже общаться тет-а-тет: многие не захотели прилюдно давать обратную связь или обсуждать деликатные темы в присутствии коллег. За 15 дней число электронных писем, которые сотрудники посылали друг другу, выросло на 56%, а количество сообщений в мессенджерах – на 67%.
«Ведомости» выясняли, как недостаток личного взаимодействия и преобладание культуры письменного общения могут сказаться на эффективности работы компании.
В России на зону офисов с открытой планировкой (open space) приходится 47% арендованных компаниями площадей, выяснила строительная компания Pridex, которая проанализировала 121 офис российских и международных компаний в московских бизнес-центрах класса А или В, введенных в эксплуатацию в 2015–2017 гг. По мнению Алексея Новикова, управляющего партнера Knight Frank, популярность формата open space обусловлена существенной экономией площадей и ростом продуктивности сотрудников в подобных условиях. Кроме того, аренда open space обходится компаниям дешевле аренды отдельных офисов минимум на 40%, говорит Ирина Баева, управляющий директор компании Regus.
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