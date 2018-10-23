Почему офисы компаний остаются загруженными лишь на 60%

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Делать креативные офисы в стиле agile – эта тенденция в России массовой не стала Сергей Савостьянов / ТАСС

В начале 2010-х гг., в период экономического подъема, офисы в России быстро эволюционировали вслед за развитием технологий, менявших принципы работы. Компании по примеру таких западных корпораций, как Google, старались повысить эффективность работы сотрудников, создавая для них креативные пространства, претендующие стать вторым домом. В офисах появились лаунж-зоны с необычными креслами и пуфами, разнообразные игровые комнаты, капсулы для сна и т. д. «Зоны рекреации стали занимать более 5% от общей площади офисов. Но мало кто действительно анализировал эффективность таких решений. Последствия кризиса показали несостоятельность многих из них», – говорит управляющий партнер Praedium Александр Ошурко.

Не до agile

В 2016 г. на российском рынке громко заявил о себе еще более креативный и многообещающий формат офисов – agile. Сбербанк построил для себя Agile Home на Кутузовском проспекте. Главное в таких офисах – сотрудники могут легко менять рабочее место в зависимости от текущих задач. «Это отражение многозадачности команды и отдельных сотрудников», – говорит управляющий директор компании Regus в России Ирина Баева.

Однако вскоре развитие тренда приостановилось. Эксперты объясняют это тем, что agile – это в первую очередь метод управления компанией, реализации определенных проектов – и без этого самые продвинутые дизайнерские решения не имеют смысла. Руководитель мастерской Noor Architects Михаил Беляков считает, что agile идеален для компаний IT-сектора: они часто формируют под конкретные проекты специальные команды, которые затем распускают, и под новые задачи создают другие команды. В более консервативных структурах подобный подход неуместен. «Пока слишком мало компаний, которые используют этот метод управления», – отмечает директор отдела управления проектами строительства и внутренней отделки помещений CBRE Павел Якимчук.

Гендиректор IND Architects Амир Идиатулин добавляет, что сейчас компании не могут трансформироваться так быстро, как им того хотелось бы. Чтобы перейти на такой метод управления, нужно время и ресурсы, которых в сегодняшних экономических условиях почти ни у кого нет, считает директор департамента продаж элитной недвижимости Blackwood Янина Серова. «У формата был хороший старт, но его развитие остановил кризис», – говорит она.