Инвестиции в российскую коммерческую недвижимость продолжают снижаться

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Российские офисы и склады теряют инвесторов Максим Стулов / Ведомости

Инвестиции в российскую недвижимость снижаются, свидетельствуют данные опрошенных «Ведомостями» консультантов. За девять месяцев 2018 г. инвесторы потратили на покупку офисов, складов и проч. $1,84 млрд – на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорит представитель JLL. Примерно такие же данные и у CBRE: $1,8 млрд против $2,6 млрд. Правда, замечает представитель CBRE, в этом году произошла смена собственника у O1 Properties (вместо Бориса Минца им стала Riverstretch Trading & Investments). С ее учетом и в зависимости от методологии подсчета общий результат за девять месяцев 2018 г. мог составить $4,5 млрд. Данные гендиректора S.A. Ricci Александра Морозова – более $1 млрд, годом ранее было примерно вдвое больше. Схожая информация и у партнера Colliers International Станислава Бибика: сумма инвестиций в российскую коммерческую недвижимость снизилась с $2,1 млрд до $1,4 млрд.

Среди сделок III квартала – покупка структурой акционера группы ПИК Сергея Гордеева проекта недостроенного торгового комплекса у Павелецкого вокзала и приобретение «Леруа Мерлен» распределительного комплекса на 140 000 кв. м в Дмитровском районе по схеме built-to-suit (для собственных нужд). Первую консультанты ранее оценивали в 6–10 млрд руб., вторую – в 5–6 млрд. Также фирма «Инпром эстейт» приобрела у структур «Альфа-групп» торговый комплекс «Комсомолл» в Волгограде. Ранее источники «Ведомостей», близкие к этой сделке, говорили, что владелец объекта мог выручить за него 3 млрд руб.