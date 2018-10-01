«ФК Открытие» купит офис в центре Москвы за 10 млрд рублей
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Банк «Финансовая корпорация «Открытие» станет владельцем бизнес-центра «Легион I» (57 000 кв. м) на ул. Большая Ордынка в центре Москвы. «Открытие» подал заявку на торги имуществом компании «Легион девелопмент», сказано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Тот аукцион был признан несостоявшимся, но конкурсный управляющий «Легион девелопмента» предложит заключить договор купли-продажи единственному претенденту на офис, то есть «ФК «Открытие». Бизнес-центр достанется ему по начальной цене — 9,9 млрд руб.
«ФК «Открытие» планирует использовать «Легион I» для собственных нужд, рассказывали три консультанта, работавшие с банком и самим бизнес-центром. Представитель банка эту информацию подтвердил: «В октябре – ноябре 2018 г. банк рассчитывает завершить все формальные процедуры, связанные с заключением и оплатой договора, а также регистрацией перехода права собственности на объекты недвижимости. В указанном офисном комплексе планируется размещение офиса банка «Открытие».
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