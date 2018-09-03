Управляющая компания «Открытие» сменит собственника

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Новым собственником может стать санируемый банк «ФК Открытие» Ярослав Чингаев для Ведомостей

Управляющая компания «Открытие» вскоре сменит собственника. Ее единственный акционер – «Открытие холдинг» – решил выйти из капитала компании, cообщил холдинг. Новым собственником может стать санируемый банк «ФК Открытие», следует из слов его представителя. Банк ведет переговоры по обмену долга своих прежних собственников на ряд активов, которые непосредственно связаны с деятельностью группы, говорит он. Но пока рано говорить о точных сроках передачи и суммах, замечает представитель банка.

Представитель «Открытие холдинга» говорит, что решение о выходе акционера принято на случай возможных сделок с «ФК Открытие». Однако речь может идти только о продаже активов по рыночным ценам, следует из его слов.