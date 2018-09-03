Финансы / Банки

Управляющая компания «Открытие» сменит собственника

«ФК Открытие» получит ее за долги прежних акционеров
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Управляющая компания «Открытие» вскоре сменит собственника. Ее единственный акционер – «Открытие холдинг» – решил выйти из капитала компании, cообщил холдинг. Новым собственником может стать санируемый банк «ФК Открытие», следует из слов его представителя. Банк ведет переговоры по обмену долга своих прежних собственников на ряд активов, которые непосредственно связаны с деятельностью группы, говорит он. Но пока рано говорить о точных сроках передачи и суммах, замечает представитель банка.

Представитель «Открытие холдинга» говорит, что решение о выходе акционера принято на случай возможных сделок с «ФК Открытие». Однако речь может идти только о продаже активов по рыночным ценам, следует из его слов.

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