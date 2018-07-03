Как аквариумы, котики и спальни в офисах повышают эффективность бизнеса

В России продолжается «побег из офисов»: по разным оценкам, к 2030 г. большинство сотрудников перейдет к гибкому или удаленному графику работы. Удерживать или привлекать в «офисные застенки» оставшихся станет возможным только одним способом – созданием в бизнес-центрах таких зон отдыха, из которых вообще не захочется уходить домой.

По данным Regus, 43% работников хотели бы трудиться удаленно в режиме свободного графика. Для крупных российских городов уже сейчас можно говорить о настоящей офисной революции: изменился не только подход к гибкому и удаленному графику (его перестали воспринимать как халтуру), но и к самим офисам, оснащение которых занимает второе место среди приоритетов кандидатов при выборе места работы.

Офисные пространства изменяются до неузнаваемости не только в сегментах IT и других «прогрессивных» бизнесах, где гамаки, подушки и массажные кресла уже десять лет назад воспринимались как само собой разумеющееся. И здесь пали даже самые консервативные бастионы – банки и сырьевые компании.

Путь к кофейным замкам и зеленым стенам

Много лет назад одна известная компания с армянским менеджментом выписала из Еревана в Москву пожилую даму. Слово «бариста» тогда мало кто знал, но дама была именно им: ей отвели отдельную комнату, купили аппарат для варки кофе на песке, джезвы и глиняную посуду. В любое время – с начала и до конца рабочего дня – каждый сотрудник теперь мог получить чашку великолепного кофе «ручной работы». Само собой, дама помнила и о том, кому и сколько класть сахара и какой делать высоту пенки. История быстро разлетелась по рынку. Со временем профессиональных бариста стали приглашать многие компании.

Вообще, путь «офисного релакса» на российском рынке был труден и тернист. Если еще в 2013-м создавать в интерьере зеленые стены и оформлять пространства для неформального общения и отдыха считалось «показательной заботой компании о сотрудниках», то сегодня при найме на работу почти все кандидаты уточняют, есть ли в офисе рекреационные возможности и можно ли быть не привязанным к рабочему месту, если функционал позиции это позволяет.

На этом фоне кардинально изменился и подход к проектированию: мы помним, как когда-то все говорили о «строгой и суперэффективной» нарезке, где «работает» каждый сантиметр. Сегодня мы уже говорим о том, что «работать» этот сантиметр может по-разному, в том числе – на повышение лояльности сотрудников. Это не значит, что компании теперь берут много лишних метров – это значит, что и зеленая стена, и аквариум, и зимние сады из дорогих игрушек стали одними из основных союзников работодателей в удержании работников в офисах.

Йога в конференц-зале

Гибкость остается основным преимуществом в проектировании офисов: теперь когда нас просят оборудовать зал для йоги, мы непременно построим его так, чтобы он мог стать при необходимости конференц-залом, лекторием, комнатой для отдыха.

Массажный кабинет легко превращается в маникюрный салон установкой столиков, кресел и настройкой освещения, «комнаты для сиесты» (а к этим комнатам даже приставляется специальный сотрудник, который будит отдыхающих через полчаса-час) – в салон для мастер-класса по оригами.

Российские архитекторы и проектировщики за пять лет прошли путь, на который их европейским и американским коллегам понадобилось тридцать лет, научившись создавать офисы, в которых все одновременно настраивает и на работу, и на отдых.

Особенно показательно в этом смысле изменение отношения к кухням и столовым. Когда-то им отдавалось самое невостребованное и темное место в офисе, где в лучшем случае водружались микроволновка, чайник и шкаф с тремя чашками. Сейчас же кухни не только светлые, но и видовые. Более того – многие компании специально арендуют помещение с балконом или террасой, с тем чтобы на них можно было выйти с чашкой кофе или фрэша.

Следующая остановка

В 2018-м компании просят архитекторов и проектировщиков сделать все возможное, чтобы офис как можно меньше напоминал собственно офис. Зоны рецепции и охраны в виде автобусных остановок или входов в парижское метро, туалеты в виде лондонских кэбов, конференц-залы с живописными панелями из «Старика Хоттабыча». Собственники уже не боятся, что офис с таким дизайном будет воспринят как «несерьезный».

Однажды мы проектировали офис, где каждая зона была оформлена в виде какого-нибудь города, в котором есть представительства компании. Москву в итоге решили представить не традиционным Кремлем, но раскрасить в полоску и поставить бюст Гагарина – как напоминание о том, что в городе есть площадь Гагарина.

Ещё несколько лет назад из банка, который попросил бы строителей купить напольную плитку со следами мокрых колес от самоката, сбежали бы все клиенты и сотрудники, но сегодня в таком офисе чувствуют себя уютно и двадцатилетние, и шестидесятилетние – ведь они все ездят на самокатах.

«Совпадение по ценностям» с компанией кандидаты вообще называют одним из главных факторов при выборе места работы. Под ценностями же понимается теперь все – от того, как фирма относится к тестам лекарств на животных, до отношения к интерьерам.

Беременные женщины и молодые матери, раньше воспринимавшиеся как страшный сон эйчара, также стали чуть ли не самыми желанными работниками: для них оборудуются комнаты гимнастики и детские сады. Не обижены и фанаты домашних питомцев: в некоторых компаниях на работу теперь можно прийти не только с котиком, но с ящерицей и попугаем, за которыми присмотрит отдельный сотрудник. Нет котика? Спасут котокафе, имеющие все шансы занять верхние строчки топа арендаторов бизнес-центров.

Свет и цвет

Свет, цвет и температура теперь основные союзники архитекторов при проектировании офисов. Помещения с пронизывающими лампами дневного света канули в Лету. Одним из условий для подрядчиков от собственников стал «теплый, мягкий, индивидуально настраиваемый свет». Особенно в местах, проходящих под грифом «релакс-зоны». Например, в массажном кабинете световое оформление может быть целой многоуровневой системой.

Из сегмента бутиков и торговых центров в офисы шагнула и ароматерапия. На кухнях теперь всегда пахнет кофе и булочками, в зале для йоги – сандалом, в «комнатах для сиесты» – лавандой, в зале для компьютерных игр – зеленым чаем. Кстати, о последних: то, что еще четыре года назад воспринималось как неизбежное зло (компании перекрывали доступ сотрудникам в социальные сети и игровые порталы), ныне возвращено, причем с триумфом.

Топ-менеджеры отводят под компьютерные игры целые залы, не скупясь на дорогостоящее оборудование. Скептики, прогнозировавшие, что мужская часть фирм из этих комнат «не будет вылезать», потерпели фиаско.

Похожие метаморфозы с алкоголем и курением. Если когда-то стойки для дегустации можно было встретить лишь в фирмах – дистрибуторах алкогольных напитков, то теперь импровизированные бары и салоны с хьюмидорами заняли место во многих офисах. Правда, с пометкой: курить не чаще трех раз в день, пить – только после окончания рабочего дня. Логика все та же – как можно дольше задержать и сильнее «привязать» сотрудника к офису. Снято табу и с карточных игр – в компании приходят тренеры по бриджу и проходят чемпионаты по преферансу.

Ну и, конечно, в авангарде офисного релакса – образование и «культурные мероприятия» как лучший способ «переключить голову». Лекции, мастер-классы, домашние театры, курсы иностранных языков – для всего этого теперь также не нужно покидать бизнес-центр. Показательно, что все эти помещения не только не удорожают, но даже позволяют сэкономить при отделке: яркий, необычный бальный зал, который может легко превратиться хоть в лекторий, хоть в конференц-зал, всегда дешевле «отлитого» в граните и мраморе статичного проекта.

По данным Oxford Economics, 53% офисных работников чувствуют снижение продуктивности из-за шума открытых офисных пространств. В России на этом фоне мы также наблюдаем новый виток офисной культуры, при котором проектирование офисов будет идти по пути повышения комфорта сотрудников с созданием максимального количества приватных зон. Уже сейчас есть офисы не только с «комнатами для сиесты», но и с полноценными спальнями, позволяющими вообще при необходимости не уезжать домой. Борьба за желающих остаться в офисах становится все более серьезной.