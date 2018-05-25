Переезд комитетов администрации Санкт-Петербурга в «Невскую ратушу» должен завершиться до сентября 2018 года

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Городские чиновники заняли один из трех корпусов «Невской ратуши» Е. Кузьмина

В списке освобождаемых съезжающими чиновниками – восемь адресов. Консультанты рынка коммерческой недвижимости характеризуют объекты как неоднородные по качеству, планировкам и расположению. «Их невозможно использовать, не проведя реконструкцию», – говорит Николай Пашков, гендиректор Knight Frank St Petersburg. На рынок Петербурга поступление части этих площадей в оборот не повлияет, считают опрошенные эксперты. Гораздо большее значение может иметь концентрация деловой активности в районе «Невской ратуши».

На рынок могут выйти здания в пер. Антоненко, д. 4 и 6, и на Вознесенском проспекте, 16 и 18. По информации из Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, предварительная оценка доходов от приватизации объектов недвижимости составляет около 2 млрд руб., остальные объекты планируется использовать для государственных нужд.

История проекта

Идея собрать все городские комитеты в одном месте принадлежала губернатору Валентине Матвиенко, обсуждение началось в 2006 г., сама стройка – в 2010 г. Управляла проектом строительства административно-делового центра (6,1 га, 366 341 кв. м) на участке, ограниченном Дегтярным переулком, Новгородской улицей и ул. Моисеенко, компания «ВТБ девелопмент» (которую возглавлял сын Валентины Матвиенко Сергей). Архитектурный проект разработали «Евгений Герасимов и партнеры» и NPS Tchoban Voss.

Для администрации города построили отдельное здание со стеклянным куполом (105 000 кв. м, это доминанта всего комплекса). Его выкупная стоимость составляет 20,3 млрд руб. (14,4 млрд руб. – стоимость нежилых помещений и 5,8 млрд – плата за рассрочку до 2027 г.) и она не менялась, сообщили в Комитете имущественных отношений.