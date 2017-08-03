Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: С вещами на выход

К переезду в «Невскую ратушу» готовятся 15 комитетов

За освободившуюся недвижимость администрация надеется выручить 7 млрд рублей

В комплекс «Невская ратуша» переедет 15 комитетов и три казенных учреждения администрации, ответил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на запрос депутата Алексея Ковалева. Сроки в документе не названы, ранее сообщалось, что переезды начнутся к концу года.

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