Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: С вещами на выход
К переезду в «Невскую ратушу» готовятся 15 комитетов
За освободившуюся недвижимость администрация надеется выручить 7 млрд рублей
- Валерия Лебедева,
- Светлана Зайцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
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Первый корпус «Невской ратуши» зарезервирован для администрации
Евгений Егоров / Ведомости
В комплекс «Невская ратуша» переедет 15 комитетов и три казенных учреждения администрации, ответил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на запрос депутата Алексея Ковалева. Сроки в документе не названы, ранее сообщалось, что переезды начнутся к концу года.
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