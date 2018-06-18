На IT-инфраструктуру для чиновников в офисах «Москва-сити» потратят 9 млрд рублей

В «Москва-сити» переедут три федеральных министерства – Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторг, а также подведомственные им структуры Евгений Разумный / Ведомости

Госкомпания «Дом.рф» (бывшее АИЖК) заключает с «Ростелекомом» контракт на создание IT-инфраструктуры в офисах «IQ-квартала», куда переезжает несколько федеральных министерств. Предельная стоимость договора – 9 млрд руб. в течение 10 лет. Такие данные содержатся в документах, опубликованных на портале госзакупок.

Закупка осуществляется «в целях организации переезда федеральных органов исполнительной власти, миграции и сопровождения IT-инфраструктуры и сервисов в помещения многофункционального терминального комплекса ММДЦ "Москва-сити" ("IQ-квартал")», указывается в документах.

Представитель «Дом.рф» сообщил «Ведомостям», что закупка проводится по решению наблюдательного совета. «Договор предусматривает получение готовой к использованию IТ-инфраструктуры и сервисов с дальнейшим сопровождением в течение 10 лет», – рассказал представитель «Дом.рф». Он уточнил, что проект включает в себя создание и управление IT-инфраструктурой здания «IQ-квартал», организацию и сопровождение около 5500 автоматизированных рабочих мест, мультимедиа оснащения переговорных и видео-конференц связи, а также предоставление каналов связи, услуг телефонии, выделение вычислительных ресурсов в ЦОД, «облачных» решений.

Согласно условиям договора, оплата будет производиться по факту оказания услуг по итогам нескольких отчетных периодов - в текущем году будет потрачено не более 500 млн руб., рассказали в «Дом.рф».

«Ростелеком» будет единственным поставщиком услуг по контракту с «Дом.рф». В соответствии с распоряжением президента (от 17.08.2017 г.) «Ростелеком» определен единственным поставщиком услуг связи для 56 федеральных органов исполнительной власти, в том числе и для ведомств, переезжающих в «IQ квартал» в «Москва-сити».

В «Москва-сити» переедут три федеральных министерства – Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторг, а также подведомственные им структуры. Об этих планах стало известно в прошлом году. В сентябре 2017 г. правительство поручило «Дом.рф» купить помещения в одной из башен «IQ-квартала». В общей сложности «Дом.рф» выкупил у собственника объекта – подконтрольной ВТБ компании «Галс-Девелопмент» – офисы общей площадью 74 600 кв. м и 327 парковочных мест за 24,9 млрд руб. Сделка финансировалась за счет как собственных средств «Дом.рф», так и привлеченных.

Планировалось, что переезд в современный офис поможет сэкономить на коммунальных услугах 1 млрд руб. ежегодно, а расходы на переезд и покупку новых офисов планируется возместить, продав существующую недвижимость министерств в центре Москвы.

На организацию переезда ведомств «Дом.рф» потратит 8 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок.

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