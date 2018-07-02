«Меркурий Тауэр» Игоря Кесаева начали заселять арендаторы

На пустовавшие несколько лет площади небоскреба в «Москва-сити» заключены сразу три крупных контракта

«Меркурий Тауэр» Евгений Разумный / Ведомости

Небоскреб «Меркурий Тауэр» в ММДЦ «Москва-сити» начал активно сокращать количество пустующих длительное время офисных площадей. Соглашение об аренде офисов в башне заключили сразу несколько крупных арендаторов, рассказал «Ведомостям» генеральный управляющий «Меркурий Тауэр» Аслан Кцоев. В общей сложности новые арендаторы займут 6400 кв. м офисных площадей в небоскребе. Общая площадь здания составляет почти 174 000 кв. м, из них 87 600 кв. м занимают офисные помещения, 22 620 кв. м - апартаменты. Остальное - это торговые площади, общественные зоны (лестницы, коридоры, холлы лифтов), площадь для мероприятий и парковка.

Кто в тереме живет

В ближайшее время в «Меркурий Тауэр» переедет крупнейший промышленный майнер, блокчейн-компания BitFury Group. Договор аренды с майнером был подписан на днях сроком на 5 лет. Компания займет последний, 39-й, этаж офисной части башни. Площадь аренды составит 1600 кв. м.

Кто арендует офисы в «Меркурий Тауэр» Крупнейшими арендаторами офисной части башни являются «Норникель» (13 700 м2), JTI (10 000 м2), Alma Group (7300 м2), Дикси Юг (6200 м2), торговая компания «Мегаполис», World Fashion Channel, Orange Business Services (5300 м2) инвестиционная компания Freedom Finance (3000 кв. м). Основным собственником комплекса «Меркурий Тауэр» считается миллиардер Игорь Кесаев.

Вторым крупным арендатором станет фитнес-центр - МФК «Меркурий Тауэр» подписала соответствующее соглашение с ООО «Меркурий фитнес», рассказал Аслан Кцоев. В числе совладельцев фитнес-клуба значится Тимур Юнусов (известный российский рэпер Тимати) , который «познакомился» с башней на съемках проекта «Песни». Фитнес с бассейном займет 5 и 6 этажи (общая площадь - более 3500 кв. м). Открытие клуба запланировано на начало 2019 г.

«Спортивно-развлекательный сегмент, а также заведения общепита всегда являются центрами притяжения как в сегменте торговой, так и в офисной недвижимости, поэтому размещение в башне качественного фитнес-оператора, несомненно, будет бонусом для бизнес-центра», - говорит региональный директор департамента офисной недвижимости Colliers International Вера Зименкова. По словам директора департамента офисной недвижимости компании Knight Frank Константина Лосюкова, «сопутствующая инфраструктура в «Москва-сити» на текущий момент развита очень хорошо. И вся она находится в пешей доступности для арендаторов всех башен. «Поэтому появление в «Меркурии» фитнес-клуба с бассейном не сильно повлияет на его востребованность для арендаторов», - говорит Лосюков.

К слову, сам Knight Frank также в ближайшее время переедет в «Меркурий Тауэр». Международный консультант по недвижимости арендовал в башне 1300 кв. м. «У нас долгая история сотрудничества с представителями этого международного бренда, и сегодня оно вышло на новый этап развития», - рассказал Аслан Кцоев. «Договор уже подписан. Будем арендовать площадь на 12-ом этаже. Мы переезжаем осенью», - подтвердил «Ведомостям» Константин Лосюков.

Помимо трех новых арендаторов, которые займут в башне совокупно 6400 кв. м, уже имеющиеся арендаторы расширяют свои офисные пространства. За последний месяц прежние арендаторы в общей сложности докупили еще 900 кв. м офисов в небоскребе, уточнил представитель башни.

Миллионы за «Меркурий»

Никто из сторон не раскрыл финансовых условий соглашений. По оценке Веры Зименковой из Colliers International, ставка аренды в башне «Меркурий» составляет около 40 000 руб за кв. м (включая все расходы). «При аренде крупных площадей арендаторы всегда могут рассчитывать на дисконт», - говорит Зименкова, отмечая, что размер дисконта зависит от ряда условий – длительность контракта, площадь арендуемого помещения и т. д.

У Константина Лосюкова из Knight Frank другие данные - запрашиваемый диапазон ставок от 25 000 руб. до 33 000 руб. в год.

Исходя из этих оценок, BitFury Group мог заплатить за офис в «Меркурии» от 40 до 64 млн руб. в год., фитнес-клуб - от 87 до 140 млн руб. в год, Knight Frank - от 32 до 52 млн руб. в год.

Почему не было арендаторов

«Меркурий Тауэр» введен в эксплуатацию в 2014 г. За 4 года башня так и не смогла полностью заполнить офисные площади - небоскреб не пользовался большим спросом у арендаторов. Высокую вакантность участники рынка, с одной стороны, связывали с политикой собственника, у которого были жесткие требования к арендаторам.

«Еще одна из причин - помещения сдавались без отделки, а для многих арендаторов, при прочих равных, этот фактор играл определяющую роль - не хотели выделять деньги на ремонт», - дополняет Константин Лосюков из Knight Frank.

Ситуация начала меняться с изменениями в руководстве «Меркурия» - в марте текущего года генеральным управляющим комплекса назначили Аслана Кцоева, ранее руководившего одной из структур в бизнесе Игоря Кесаева.

Уже в мае Кцоев нашел для «Меркурия» нового крупного арендатора - инвестиционная компания «Фридом финанс» заключила соглашение на аренду 3000 кв. м в башне. За два последних года это был первый крупный контракт. «Значительный рост темпов заполняемости во многом объясняется пересмотром стратегии управления небоскребом. Вслед за изменениями в составе менеджмента в "Меркурии" была пересмотрена маркетинговая стратегия и в целом подход к управлению: более открытыми стали коммуникации с потенциальными (и существующими) арендаторами и покупателями», - пояснил «Ведомостям» Аслан Кцоев.

Сейчас в башне пустует треть площадей, говорит Зименкова. Лосюков оценивает вакансию на уровне 21,5% (18 912 кв. м). Между тем, средний уровень вакантности на территории «Москва-сити» составляет по разным оценкам 14%-15%.

Однако в планах менеджмента «Меркурия» в ближайшее время снизить вакантность в небоскребе практически до ноля - на начало III квартала 2018 г. планируется обеспечить уже 81% заполняемости, а к концу IV квартала текущего года – до 96%.