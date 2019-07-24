Менеджмент / Образование
Статья опубликована в № 4862 от 25.07.2019 под заголовком: Сотрудники старшего возраста хотят учиться

Как работодатели обучают сотрудников предпенсионного возраста

И чему хотят учиться сотрудники старше 50 лет

На Краснокамском ремонтно-механическом заводе работает 230 человек. Средний возраст работников – 39 лет, но есть на производстве и сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста. Самым старшим – 70 лет. По словам директора завода Дмитрия Теплова, большинство возрастных сотрудников заняты в управленческой сфере. В этом году завод отправил группу сотрудников на переобучение по программе национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Сотрудники обучались бережливому производству и управлению проектами. Среди них было и несколько человек предпенсионного и пенсионного возраста. Они сели за парту наравне с более молодыми сотрудниками.

По данным последнего исследования «Альфастрахования», 47% российских сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста были бы рады регулярно повышать квалификацию в своей профессии, 21% не против освоить новую профессию или приобрести перспективный и приносящий доход навык. В основном старшее поколение хотело бы изучать IT, автоматизацию процессов, графический дизайн и маркетинг в соцсетях. 14% хотят получить педагогические знания, чтобы обучать молодежь, а 10% мечтают выучить иностранный язык. Специалисты «Альфастрахования» опросили сотрудников 100 российских компаний с оборотом не менее 100 млн руб. в год.

После повышения пенсионного возраста многие люди старше 50 задумались, как дальше строить карьеру, говорит партнер компании «Экопси-консалтинг» Мария Макарушкина. Среди клиентов Макарушкиной много топ-менеджеров старше 50, которые взялись изучать IT или записались на курсы MBA. Многие хотят заняться преподаванием.

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