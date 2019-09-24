Как предсказать успех или провал амбициозного проекта

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Варвара Гранкова

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) скорректировало свое расписание на четыре года. Каков новый план? Еще раз отправить людей на Луну к 2024 г. Гендиректор Amazon Джефф Безос тоже хочет принять участие в этой затее и недавно представил модель космического корабля в натуральную величину, на который он делает ставку. Компания Blue Origin основана в 2000 г. и до недавнего времени о результатах ее работы мало что было известно. В 2011 г. произошел неудачный тестовый запуск ракеты, а в 2016 г. Безос пригласил журналистов в штаб-квартиру Blue Origin и поделился с ними своим видением того, как миллионы людей будут жить и работать в космосе. Два года назад Безос объявил, что будет ежегодно продавать акции Amazon на $1 млрд, чтобы финансировать Blue Origin. Сейчас эта компания все еще находится на ранней стадии развития, отставая от SpaceX Илона Маска. Сможет ли космическая компания Blue Origin Безоса выиграть космическую гонку? Сможет ли Безос в 2024 г. отправлять на Луну посылки по подписке?

Мы исследовали сотни амбициозных проектов, включая запуск iPhone, операцию по спасению чилийских шахтеров в 2010 г. и превращение Куритибы в самый зеленый город Южной Америки, и в результате создали простую в применении схему, которая помогает предсказать, будет проект успешным или провалится.

Мы определили, что успех проекта во многом зависит от ответов на шесть вопросов. Шесть простых, прямых вопросов, на которые нужно ответить «да» или «нет». Ниже мы применим их к амбициозному проекту Безоса и оценим вероятность успешного исхода его космических (в прямом и переносном смысле слова) устремлений.

Последовательно ответив на все шесть вопросов, вы с коллегами поймете, в каком состоянии находится ваш проект. Если какие-то ответы не приходят в голову сразу (если они неочевидны или если вы сомневаетесь по поводу каких-то из них), не бойтесь приостановить проект и отложить его запуск. Итак, вот шесть вопросов, которые мы рекомендуем задать в указанном порядке. Как бы на эти вопросы о космическом ответил сам Безос?