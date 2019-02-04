Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4747 от 05.02.2019 под заголовком: Джефф Безос: «Тысячи предпринимателей смогут открыть стартапы в космосе»

Как Джефф Безос прошел путь от гаражного изобретателя до основателя Amazon

Отказавшись от поста вице-президента хедж-фонда, он открыл книжный магазин и стал богатейшим человеком планеты
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Шел 1994 год. У Безоса была стабильная работа вице-президента хедж-фонда, отличная зарплата и еще лучшие перспективы. Он наконец-то нашел девушку мечты по имени Маккензи и меньше года назад женился на ней. Казалось, будущее стабильно и предопределено. И тут Безос решил бросить работу, переехать из Нью-Йорка на Тихоокеанское побережье и начать стартап, шансы на провал которого он сам оценивал в 70%. Жена наряду с ним трудилась над созданием онлайн-магазина, который сегодня известен как Amazon.

Безос много раз подчеркивал, что именно жена давала ему ресурс для работы, и называл ее «правой рукой». Они прожили вместе четверть века, воспитали четырех детей – троих родных и приемную девочку из Китая, их брак казался образцовым, пока судьба не сделала очередной резкий поворот.

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Комментарии
Гадюкин
20:19 04.02.2019
Спасибо, очень интересно.
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