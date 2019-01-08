Amazon стал самой дорогой компанией мира

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Amazon, с одной стороны, конкурирует с технологическими компаниями, а с другой – с потребительскими Shannon Stapleton / REUTERS

Amazon по итогам торгов в понедельник стал крупнейшей компанией по рыночной капитализации, обойдя Microsoft. Apple, которая была самой дорогой компанией не один год, теперь занимает 4-е место: ее акции рухнули за последние три месяца на 36%, в том числе на 10% 3 января, когда компания снизила прогноз квартальной выручки впервые более чем за 15 лет.

Перегруппировка лидеров

Microsoft, акции которого во время падения рынка в конце прошлого года снизились не так сильно, как у Apple, с начала декабря утвердился на 1-м месте. Но в начале этого года инвесторы стали активно скупать бумаги Amazon, которые выросли на 8,5% после квартального падения на 25%: в конце концов, интернет-ритейлер может объявить о росте выручки в IV квартале на 20% по сравнению с тем же периодом 2017 г., согласно прогнозам аналитиков, собранным FactSet.