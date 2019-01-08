Финансы / Рынки

Amazon стал самой дорогой компанией мира

Технологический сектор остается лидером рынка – или перестает существовать как таковой
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Amazon по итогам торгов в понедельник стал крупнейшей компанией по рыночной капитализации, обойдя Microsoft. Apple, которая была самой дорогой компанией не один год, теперь занимает 4-е место: ее акции рухнули за последние три месяца на 36%, в том числе на 10% 3 января, когда компания снизила прогноз квартальной выручки впервые более чем за 15 лет.

Перегруппировка лидеров

Microsoft, акции которого во время падения рынка в конце прошлого года снизились не так сильно, как у Apple, с начала декабря утвердился на 1-м месте. Но в начале этого года инвесторы стали активно скупать бумаги Amazon, которые выросли на 8,5% после квартального падения на 25%: в конце концов, интернет-ритейлер может объявить о росте выручки в IV квартале на 20% по сравнению с тем же периодом 2017 г., согласно прогнозам аналитиков, собранным FactSet.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике