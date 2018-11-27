Microsoft впервые за много лет обошла Apple по капитализации
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Microsoft впервые с 2010 г. обогнала Apple по капитализации. По состоянию на 18:30 мск цена одной бумаги Microsoft составляла $106,7, а стоимость всей компании, исходя из количества выпущенных в обращение акций – 7,73 млрд, по данным Bloomberg, составила $824,46 млрд. Стоимость Apple опустилась до $822,46 млрд (4,75 млрд акций по цене $173,15). По данным на 19:40 мск, Microsoft все еще стоила дороже – $826,49 млрд против $825,69 млрд стоимости Apple.
Компании приблизились по стоимости друг к другу еще накануне, 26 октября, писало агентство Reuters. Котировки обеих упали на продленных торгах после того, как президент США Дональд Трамп заявил The Wall Street Journal, что собирается ввести пошлины на технику, импортируемую из Китая, включая продукцию Apple. Падение Apple оказалось чуть больше (-1,7%), и компания не только потеряла весь рост стоимости бумаг за торговую сессию, но и позволила догнать Microsoft – на уровне $814 млрд. Bloomberg писал, что Microsoft стала чуть дороже Apple еще в ходе торгов 26 ноября, но не уточнил, в какой момент это произошло. На закрытии торгов стоимость Apple незначительно превышала капитализацию Microsoft – $828,6 млрд против $822,9.
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